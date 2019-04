AMLO dice que la Ãºnica pelea que quiere es contra la corrupciÃ³n y la injusticia, y llama a la unidad

AMLO dice que la única pelea que quiere es contra la corrupción y la injusticia, y llama a la unidad

De visita en Holpechén, Campeche, para entregar apoyos del Programa de Bienestar, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que la única pelea que quiere es contra la corrupción y la justicia, pues, dijo, la deshonestidad es el principal problema de México

Sinembargo.MX

13/04/2019 | 12:45 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que no dejará de celebrar asambleas y recorriendo el país a ras de tierra para informarle al país de los avances su administración federal, y recordó que venderá todos los aviones del Gobierno federal y habrá ahorros, comenzando por los salarios de los altos funcionarios, porque “se rayaban”.

De visita en Holpechén, Campeche, para entregar apoyos del Programa de Bienestar, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que ya no existe el Estado Mayor Presidencial (EMP), que era de 8 mil elementos para cuidar al Presidente; ahora, insistió, “al Presidente lo cuida la gente”.

Con eso se han obtenido ahorros, expuso, y ya no se permite la corrupción, que es el principal problema de México, afirmó. Además, aunque hay un pueblo bueno, se necesitaba un buen Gobierno: “se necesitaba poner orden”, agregó.

El que quiera hacer negocios, que se vaya a la iniciativa privada, dijo. En el servicio público se necesita honradez, necesitan ser apóstoles, agregó.

Los apoyos, reiteró el Presidente, se darán directos para que lleguen completos, para que no haya “piquete de ojo”, por eso está llevando tiempo, pero pronto estará la cobertura completa, principalmente a todas las niñas y niños con discapacidad en Campeche tendrán sus apoyos, porque es una acción humanitaria.

El Jefe del Ejecutivo federal describió también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para evitar que los muchachos no anden en las calles y aprendan un oficio o hagan una carrera. Los etiquetaron como “ninis”, pero ahora no se va a abandonar a los jóvenes, y ahora estamos pagando las consecuencias, agregó.

Hay regiones, dijo, como ésta, donde no hay tanta violencia, pero hay otras en el país donde hay mucha violencia y tenemos que atacarla de raíz, dándole a la gente oportunidades para que trabajen y produzcan. Se va a dar preferencia, reiteró, a los que tienen menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales.

El Presidente describió el programa Sembrando Vida de Árboles Frutales y Maderables que, afirmó, generará 20 mil empleos permanentes para que los campechanos y los mexicanos no migren por necesidad sino por gusto. También, añadió, se inició en la entidad el crédito ganadero a la palabra que no cobra intereses.

Y lo mismo va a pasar con los apicultores, que van a tener atención especial, prometió AMLO.

Todo esto lo informo, dijo, porque ustedes me tienen que ayudar a mover al elefante, y tienen que estar pendientes de que se cumplan y de que los apoyos lleguen.

Me llevo tiempo explicando porque, ya que venimos hasta acá, tengo que explicarles bien, dijo el Presidente, quien también dijo que se va a reformar el sistema de salud en México, porque “el Seguro Popular ni es seguro ni es popular” y no hay ni medicinas. “Por eso es que recorro los pueblos, porque tengo los pelos de la burra en la mano”, afirmó.

A a los maestros les dijo que se cancelará la Reforma Educativa y que se dialogará con todos hasta que haya un acuerdo, y si esto se tarda sacará un decreto para cancelar la mal llamada Reforma Educativa.

A todos los maestros de México les dijo que nunca más se va a perseguir a los maestros y que no se les relegará. “Que decidan por sí mismos”, no ofenderlos. Porque si se va a evaluar a los maestros, hay que evaluar al Presidente, hay que evaluar a los gobernadores, a los diputados y a los senadores, dijo AMLO.

La nómina, dijo, ya no la van a tener los líderes ni los gobernadores, la va a pagar la Federación, para que no les falte el pago a los maestros y que no haya corrupción.

López Obrador pidió unidad y ya “no estar de pleititos. Van a decir, ‘pero si usted se peleaba con muchos’. Pues sí, ahora voy a seguir peleando, pero quiero seguir peleando con grandotes: con la corrupción y con la injusticia”.

Ayer estuve en Yucatán, dijo, y la gente fue respetuosa del Gobernador, y aquí también vamos a respetar las diferencias, son libres pero se necesita unidad del pueblo para lograr

“Somos libres y la libertad no se implora, la libertad se conquista”, afirmó. Aquí, por ejemplo, hay menonitas desde hace 20 años y hay que respetarlos, no hay rechazar a nadie; no debemos rechazar al extranjero, afirmó.

El priista Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche, dio la bienvenida a López Obrador y dijo que hay trabajo, cordialidad y armonía con el Presidente y agradeció los programas sociales que ha entregado en la entidad. “Trabajar juntos, trabajar en armonía y trabajar en unidad por nuestro país”, eso es lo que queremos, dijo el mandatario local.

Campeche, dijo el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los gritos y sombrerazos no nos asustan. Desde el primer día del Gobierno del Presidente comprendimos que la única forma que le vaya bien al estado es que trabajemos juntos. La elección, como dice el Presidente, quedó atrás y hay que trabajar para solucionar problemas, añadió.

“Honrar, honra”, dijo, y reconocer el trabajo es lo más importante para que toda la gente entre a los programas: “ninguno de esos programas tiene color ni tiene partido”.

El Presidente ha venido a Campeche cuatro veces en lo que va de su administración y se lo reconocemos, dijo Moreno Cárdenas.

En Campeche, dijo el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).