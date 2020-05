AMLO dice que no hay fracking en MÃ©xico, pero Pemex perfora tres pozos y va por seis mÃ¡s, dice ONG

AMLO dice que no hay fracking en México, pero Pemex perfora tres pozos y va por seis más, dice ONG

Por un lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador –incluyendo en la conferencia de este martes– asegura que su Gobierno rechaza el fracking y ‘ama a la naturaleza’. Por el otro, Pemex opera tres pozos iniciados en el sexenio pasado, tiene seis planes a futuro para seguir explorando yacimientos no convencionales y cuenta con 58 por ciento más de presupuesto que en 2019 para ello, pese a los daños a la salud y al ambiente, revela Alianza Mexicana contra el Fracking

Ciudad de México (SinEmbargo).– Durante una madrugada en Pantepec, Puebla, un olor a huevo podrido despertó a la población. Lo que encontraron fueron contenedores en un pozo de Petróleos Mexicanos (Pemex), de más de 4 mil metros de profundidad, que desconocían. En él, la empresa produce hidrocarburos a través del fracking. El aroma provocó en la población poblana dolor de cabeza, irritación en los ojos, dolor de garganta y náuseas.

“Se empezó a tener intoxicación de personal trabajando en el pozo, a menos de un kilómetro de la comunidad y a escasos metros de milpas y naranjales [parcelas con fisuras en la tierra y vertidos de petróleo]. Difícilmente se puede vivir en una situación así”, dijo Guadalupe Pérez, habitante de Pantepec.

Lamentó que a la represión del caciquismo en su comunidad, El Tablón –por la que su padre lleva 30 años desaparecido–, ahora se sume esta afectación, a su derecho a la salud, al medio ambiente sano y al acceso a información oportuna por parte de Pemex.

A la Secretaria de Energía Rocío Nahle García de manera directa se le envió esa información, dijo Pérez, sin embargo no se obtuvo una respuesta puntual. Después, el 12 de abril de 2019, la denunciante presentó en conjunto una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Lo último que nos han dicho es que han hecho requerimientos a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y hasta ahí ha quedado”, expuso.

Este martes, la Alianza Mexicana contra el Fracking reveló que de los cinco pozos autorizados en 2018, tres siguen operando, pese al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir el fracking. Los pozos activos son el de Coatzintla, en Veracruz; el ubicado en Jiménez, Tamaulipas y el de Pantepec en Puebla, que empezó a construirse en agosto de 2018 y que culminó en enero de 2019.

El estudio que presentó la Alianza demostró que hasta 2019, los pozos Maxochitl, en el municipio Venustiano Carranza del estado de Puebla; Kaneni, en Castillo de Teayo, Veracruz; y el de Pankiwi, en Pantepec, producían hidrocarburos con el aval de un Plan de Exploración y Producción de Pemex.

“Si en un primer momento tuvimos esas complicaciones, la preocupación mayor es qué consecuencias a largo plazo vamos a tener como comunidad”, comentó la habitante de Pantepec. Pemex retiró los contenedores, pero sigue el pozo Pankiwi produciendo.

El punto 75 del plan del Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador establece que “no usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. A esto se suma que, en el marco de la revisión de la Reforma Energética, se canceló la ronda 3.3 que contemplaba nueve áreas no convencionales en Tamaulipas.

“Sin embargo, se quedó en el discurso. El fracking –iniciado en sexenios anteriores– sigue avanzando en México en la 4T al permitir que esta actividad de exploración y extracción de gas y petróleo se realice y entrega presupuesto público para la misma”, aseguró Aroa de la Fuente, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking y autora de la investigación.

“La constante ha sido que la actividad se ha hecho sin información a población afectada, solo a través de investigaciones como esta, a pesar de sus fuertes impactos a la salud y ambientales”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes, el Presidente López Obrador mencionó el informe. “Se autorizó en el 2019 permisos para fracking y lo voy a investigar. Dijimos no al fracking, no a la explotación minera a diestra y siniestra”, comentó. “Sí cuidar la naturaleza, el amor a la naturaleza”.

“Uno es del campo y decide estar ahí y no dejarlo. Esta extracción de hidrocarburos no convencionales no debe limitar ni impedir la actividad en el campo y vivir la vida”, pidió Guadalupe Pérez

“El llamado puntual al Estado mexicano es detener este tipo de situaciones y no seguir con el doble discurso y simulación donde se dice una cosa y se hace otra totalmente distinta, donde lo económico no esté por encima de la vida de las personas”, requirió.

PLANES DE FRACKING PARA 2021

Además de continuar operando tres pozos del sexenio pasado, la investigación de la Alianza Mexicana contra el Fracking demostró que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó a Pemex planes a futuro de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Además que aprobó otro de exploración convencional, que incluye actividad no convencional en Tampico-Misantla.

Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a la empresa Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. “En total, en estos planes se contempla fracturar entre 6 y 10 pozos entre 2019 y 2021. Además, existe un Plan de Desarrollo para la Extracción vigente”, mostró el estudio.

La tabla “muestra con claridad que durante el sexenio actual y pese al compromiso gubernamental y presidencial de que el fracking no avance en el país, la CNH ha estado dando una serie de permisos a empresas para poder realizar esta actividad todavía mayoritariamente en una fase exploratoria para después extraer de manera intensiva en un futuro cercano. Además, la mayor parte de los planes se está dando a Pemex Exploración y Producción por lo que el Estado está involucrado en la entrega de permisos y en la realización de la actividad”, dijo De la Fuente durante una conferencia virtual.

La Sener y Pemex tienen la información porque es parte de su trabajo, aseguró la investigadora. La cuestión, agregó, es que conozcan todo el compilado para que otros actores tomen medidas administrativas y legislativas para detenerla.

De hecho, el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023 contempla continuar exploración de plays y áreas frontera donde se encuentran aceite y gas en lutitas, “lo que demuestra que piensan pasar de exploración a extracción con fracking” y en 2019 hubo un ajuste en asignaciones con las que contaba Pemex y la Secretaría de Energía mantuvo las relativas a no convencionales.

“El fracking es una opción para el Gobierno, la siguen contemplando y no están siendo coherentes con los compromisos que ha hecho”, reiteró la investigadora.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de Pemex Exploración y Producción “AE-0387-2M Humapa” quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su Gobierno de no avanzar con esta práctica, pero a noviembre de 2019 seguía vigente.

MÁS PRESUPUESTO PARA 2020

Otra muestra de que esta técnica de extracción sigue siendo una apuesta del Gobierno federal es que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, Hacienda asignó más de 6 mil 603 millones de pesos a dos proyectos de Pemex que requieren fracking para extraer hidrocarburos (aceite tericario del Golfo y aceite y gas en lutitas). Al cuarto trimestre de 2019, Pemex Exploración y Producción ya había ejercido más de 5 mil 300 millones de pesos.

Para 2020 siguió la inercia: se asignaron 10 mil 837 millones de pesos, un 58 por ciento más que en 2019, para los proyectos aceite tericario del Golfo y aceite Gas en Lutitas. Al primer trimestre del año Pemex ya erogó un millón 196 mil millones de pesos con este fin.

Toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética del sexenio de Enrique Peña Nieto sigue vigente y operativa en la actualidad.

Esto incluye los “Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos” y los “Lineamientos de perforación de pozos”, ambos de la CNH. Ambos incluyen disposiciones para no convencionales y fracking. Asimismo, están vigentes lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Desde la Alianza recalcamos que es muy importante que los compromisos gubernamentales se materialicen en una prohibición efectiva de la práctica de fracking en el país, porque conlleva importantes daños a la salud, al medio ambiente, al agua y al clima, en un momento en que debemos actuar ante la emergencia climática”, concluyó Aroa de la Fuente.