AMLO dice que no se permitirÃ¡ que extranjeros especulen con concesiones petroleras

AMLO dice que no se permitirá que extranjeros especulen con concesiones petroleras

El Mandatario nacional aclara que no cancelará contratos sellados con extranjeros en las rondas petroleras

Noroeste / Redacción

05/12/2018 | 08:57 AM

MÉXICO._El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no permitirá que extranjeros especulen con concesiones petroleras. Además, durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario nacional declaró que México no cancelará los contratos sellados con extranjeros en las rondas petroleras.

“Se entregaron los contratos para extracción del petróleo, se habló de inversión extranjera, pero sólo ha llegado el 2 por ciento de todo lo que invirtió Pemex, es lo que ha llegado de inversión extranjera, a partir de la reforma energética”, dijo.

Tercera conferencia de prensa desde Palacio Nacional https://t.co/DAQ7fmvXu4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 5 de diciembre de 2018

“Otro dato, con la reforma energética no se ha extraído un solo barril de petróleo, entonces no podemos seguir entregando contratos y territorios, si no hay inversión ni extracción de petróleo, pero lo que sí queremos es que a partir de resultados, que demuestren que sí hay inversión, va a haber una tregua de tres años para que hayan resultados”, señaló.

“Lo que no queremos que haya títulos de concesión y solo se utilicen para especular. Vamos a intervenir, Pemex va a manejar mayor inversión, y en unos días más vamos a perforar más pozos petroleros y la intervención de pozos que se van a reactivar. Yo aprovecho para decirles que en 10 días vamos a ir a Campeche, están invitados, porque vamos a iniciar con la producción de petróleo crudo”, abundó el presidente.