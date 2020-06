AMLO dice que sabían de posible atentado contra García Harfuch, pero no se dejarán intimidar

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que autoridades ya preveían el atentado contra Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que días antes reforzaron su seguridad.

El mandatario dijo que el trabajo de inteligencia de las autoridades ha permitido que se eviten otros atentados “o los resultados más lamentables y graves” en ellos, como el caso del ataque registrado ayer por la mañana.

“Estoy hablando de inteligencia, que no espionaje. Hemos podido actuar antes. En este caso de ayer, ya se dio a conocer, se sabía que había esta intención y se advirtió y se informó al Secretario Omar García Harfuch, y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión, por eso el también andaba más atento, precavido y traía apoyo, por eso también la detención de muchos de los que participaron en este atentado y se va a seguir actuando de esta manera”, dijo en un video compartido esta tarde en sus redes sociales.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que las y los funcionarios de su administración no se intimidarán y seguirán trabajando para combatir la delincuencia organizada.

“No nos vamos dejar intimidar, es muy importante que quede claro, no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas baladronadas, tampoco vamos violar derechos humanos, no se va a permitir”, agregó.

También aseguró que no realizará algún acuerdo con la delincuencia organizada.

“Vamos a actuar, a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes. Hay una frontera, un límite, una raya bien marcada, una cosa es la autoridad y la otra es la delincuencia”, afirmó en la grabación.

El Presidente reconoció sentir miedo, pero defendió que no es cobarde.

“Tenemos miedo, porque somos seres humanos. Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, pero hay una diferencia pronta, no somos cobardes y vamos hacia adelante para que podamos conseguir la paz con justicia, con rectitud, llamando a todos ahora que nos portemos bien para llegar a una sociedad mejor”, añadió.

Desde ayer Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que funcionarios del Gobierno han recibido amenazas.

“Invariablemente estamos dando seguimiento a los grupos del crimen organizado, particularmente aquellos más beligerantes y es frecuente que existan este tipo de amenazas. Y, efectivamente, hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de Seguridad Pública”, expuso, y añadió que en las investigaciones se considerará la posibilidad de que estén vinculadas con el ataque al Secretario García Harfuch.

El funcionario aseguró que desde la semana pasada, cuando se detectaron dichas amenazas, sí se reforzó la seguridad de un funcionario, de quien omitió el nombre por motivos de seguridad.

“Se toman invariablemente las precauciones del caso y se da seguimiento a la veracidad, a la posibilidad de esa información, a la validez de esa información y sobre la marcha se va a evaluando la necesidad de modificar, de retirar, de reforzar la seguridad de los funcionarios. Puedo decir que en este momento todos aquellos vinculados, vinculadas al tema las tareas de seguridad pública están debidamente custodiados”, afirmó.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró esta tarde que las investigaciones sobre el atentado en el que fueron asesinadas una mujer y dos escoltas del Secretario García Harfuch “ya se encuentran muy avanzadas”.

Confirmó que han sido detenidas 19 personas por su probable relación en el crimen, además, dijo, se han asegurado 13 vehículos y armamento de distintos calibres como un lanzagranadas, 34 armas largas, 8 armas cortas, 7 granadas de fragmentación, 5 fusiles Barrett -una de las armas de francotirador utilizadas por la milicia estadounidense en las guerras de Irak y Afganistán-, 39 chalecos, 51 bombas molotov, 2 mil 805 cartuchos y 414 castillos percutidos.

El funcionario explicó que con las cámaras de seguridad se logró observar cómo varios sujetos huyeron a pie del lugar del ataque, en Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Fue así que se les dio seguimiento y se les capturó. Primero fueron detenidas 12 personas, luego otros dos hombres, cuando llegaban al municipio de Atlacomulco, Estado de México. Más tarde, durante trabajos de campo en la Alcaldía Tláhuac, otras cuatro personas fueron detenidas, incluido un hombre que podría ser el autor intelectual del ataque.

Esta tarde la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó al Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital en un hospital localizado al sur de la capital del país y aseguró que se encuentra bien leiugo de ser sometido a una cirugía por las lesiones de bala que presentó.