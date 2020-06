AMLO dice que se enterÃ³ ayer que existe el Conapred, por la polÃ©mica con Chumel Torres

AMLO dice que se enteró ayer que existe el Conapred, por la polémica con Chumel Torres

Es como si a un foro de derechos humanos se invita a un torturador, sostuvo el mandatario al ser cuestionado sobre la polémica

Animal Político

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se enteró de la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, después de que se desató una polémica por la invitación del youtuber Chumel Torres a un foro sobre discriminación y racismo.

“Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate me enteré de que existe, ¿cómo se llama?, Conapred. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon, para todo (…) y fue cuando más robaron”.

Cuestionó también la creación del Instituto de la Transparencia y acusó que este tipo de organismos no tienen límite presupuestal y son los que más aparato burocrático tienen.

El Presidente, quien dijo que desconocía la existencia del Conapred, es el encargado de elegir a su titular, en este caso, Mónica Macisse Duayhe, quien tomó protesta el 20 de noviembre de 2019.

Ese día la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, agradeció al mandatario: “Nos congratulamos con la decisión del Presidente de elegir a Mónica como presidenta del Conapred para el periodo 2019-2023. Tenemos la absoluta convicción de que su perfil responde plenamente a los retos que implica consolidar la política nacional por la igualdad y no discriminación”.

Macisse Duayh agradeció a través de sus redes sociales su nuevo cargo: “Agradezco el nombramiento del Presidente. Tengo todas las pilas puestas para sumar en la eliminación de la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la opresión”.

Incluso, el Presidente tuvo en una de sus conferencias matutinas a la titular del Conapred en donde se habló sobre las trabajadoras del hogar. La conferencia es del 5 de diciembre de 2019. En la fotografía de presidencia de esa fecha Mónica Macisse aparece, es la primera de la fila al lado derecho.

AMLO califica de racista a Chumel

López Obrador habló esta mañana sobre la invitación que el Conapred le hizo al youtuber para participar en un foro que ya fue cancelado: “No es cuestión de libertad de expresión, es cuestión de sentido común”.

“Ya basta de simulación. No puede ser que gente, racista, clasista, siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando, cómo se va a invitar a alguien que discrimina a un acto de estos. Desde luego yo soy partidario de la libertad, pero es el colmo, son personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, discriminatorios”, declaró.

“Es como si a un foro de derechos humanos se invita a un torturador”, sostuvo el mandatario al ser cuestionado sobre la polémica.

El nombre de Chumel se volvió tendencia ayer martes debido a que los usuarios criticaron la decisión del Conapred al invitarlo a un foro, ya que consideran que el conductor se dedica a agredir a distintos personajes de la vida pública, y a los mexicanos en general por su color de piel, por lo que lo señalaron de “clasista” y “racista”.

Incluso, Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del Presidente cuestionó esa invitación: “¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad”, escribió en sus redes sociales.

La titular de Conapred, Mónica Maccise, informó que el foro se cancelaba ante el clima que se había generado.

“Conapred es un organismo que escucha a la ciudadanía, a sus aliadas y aliados, y a grupos sociales que consideraron que no estaban siendo debidamente representados y con base en ello se tomó la decisión de reprogramar el evento”, detalló en un comunicado.

Además, destacó que la autocrítica y la rectificación por parte de las autoridades abona a la construcción de un régimen democrático y que la discusión del evento confirma la necesidad de llevar este tema del racismo, clasismo y otras formas de intolerancia, al debate público.

¿Qué es el Conapred?

Es un órgano de Estado creado en 2003 a partir de la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

“Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión, adopta sus decisiones con plena independencia, y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de quejas, expone en su página web.

Una de sus funciones es diseñar políticas públicas que combatan la discriminación, contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución federal.

El Conapred se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

El Conapred desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Se encarga de promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado; promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación; proponer al Ejecutivo federal reformas legislativas, reglamentarias o administrativas que protejan y garanticen el derecho a la no discriminación; diseñar indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación, entre otras cosas.