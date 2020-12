AMLO dice que su prima se unió a otras empresas para no figurar en los contratos de Pemex

En la paraestatal no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregaron los contratos, dice el Mandatario nacional

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Petróleos Mexicanos le alertó sobre el contrato con la empresa Litoral Laboratorios Industriales S.A de CV., propiedad de Felipa Obrador Olá, su prima hermana.

“El año pasado me vio el director de Pemex y me dijo que había un posible conflicto de intereses y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, y al parecer no se otorgaron, pero luego, como mi prima tiene una empresa y venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se une con otras empresas, ya no aparece ella como responsable y se le entrega contrato a varias empresas, entre esas la de mi prima”, explicó el mandatario durante la conferencia matutina.

“En Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregaron los contratos. Cuando el director de Pemex me informa, le dije que actuara de conformidad con la ley porque no somos iguales. Aunque se trate de familiares no habrá corrupción, influyentismo, nada que afecte la transformación de México”, añadió el Presidente.

“Pemex debió cuidar eso. Afortunadamente tengo la tranquilidad de cuando me lo plantean, respondo que no. Eso me da tranquilidad. No soy corrupto. Ese es el problema de mis adversarios. Le pueden buscar y buscar. No me ha interesado el dinero”, agregó.

El 5 de diciembre, Petróleos Mexicanos informó que rescindirá cualquier contrato con la empresa Litoral Laboratorios Industriales S.A de CV., propiedad de Felipa Obrador Olá, prima hermana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, además, investigará cómo se realizaron los concursos en los que participó.

“Desde ayer, se giró instrucciones para que se proceda a la rescisión de cualquier contrato en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participe directamente o en conjunto con otras empresas”, detalló Pemex en un comunicado.

La empresa respondió de esta forma luego de que una investigación periodística de Latinus reveló que la prima hermana del Presidente ha recibido de Pemex contratos por más de 365 millones de pesos.

Estos beneficios fueron obtenidos pese a que el Jefe del Ejecutivo enfatizó desde junio del año pasado que no permitiría que ningún integrante de su familia lleve a cabo negocios con el Gobierno.

Pemex aseguró que desde diciembre de 2019 le informó verbalmente a Felipa Obrador que no se le adjudicaría el contrato de una licitación que inició en octubre, dijo que la mujer “fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex”.

De acuerdo con la petrolera, en esa ocasión Litoral Laboratorios Industriales, la empresa de Felipa Obrador, participó en la convocatoria por la licitación junto con Services Inter Lab de México SA de CV, pero al percatarse de su nombre el Director General de Pemex le habría informado al Presidente de la República.