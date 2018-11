AMLO dice que tiene listo el presupuesto 2019; que no habrÃ¡ nueva deuda y que tendrÃ¡ para cumplir promesas

AMLO dice que tiene listo el presupuesto 2019; que no habrá nueva deuda y que tendrá para cumplir promesas

No habló la Ley de Ingresos aunque sí confirmó que no habrá aumentos en combustibles o con impuestos nuevos gravámenes

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en un video de Facebook que está terminando de revisar el presupuesto para 2019, y ratificó lo que viene diciendo desde que ganó la elección: que cumplirá sus promesas de campaña, y que le alcanzarán los recursos sin generar nueva deuda.

López Obrador estará en Palenque unos días. “Voy a visitar a mis finados”, dijo. Allá cuadrará el presupuesto para el próximo año y luego del ajuste “de los técnicos” lo presentará. Se refirió sobre todo al presupuesto de egresos de la federación. No habló la Ley de Ingresos aunque sí confirmó que no habrá aumentos en combustibles o con impuestos nuevos gravámenes.

El Presidente electo dijo que va a alcanzar para cumplir compromisos. “Primero, vamos a mantener equilibrios macroeconómicos; no vamos a gastar más de lo que ingrese la hacienda pública. No vamos a endeudar, no va a crecer la deuda. No vamos a aumentar impuestos ni se van a crear nuevos. No va a haber gasolinazos; sólo se va a agregar el componente de inflación”.

“¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcance el presupuesto? Vamos a eliminar la corrupción. Es mucho lo que se fuga en corrupción. Vamos a ahorrar bastante. Una obra que cobran en 100 millones vale en realidad 25”, repitió.

“Se compran cerca de 100 mil millones en medicamentos. Hay hasta políticos vendiendo medicinas. Se compran dos, tres veces más caro lo que valen los medicamentos. Esto nos va a liberar fondos.

Vamos a ahorrar también en un plan de austeridad republicana”, dijo. “Está por aprobarse. Vamos a vender todos los aviones o se van a rentar. No va a haber pensiones a los ex presidentes. No va a haber gastos médicos privados para altos funcionarios públicos ni seguros. Sólo tres asesores por Secretaría. No va a haber oficinas en el extranjero”.

Dijo que destinará 120 mil millones de pesos a los adultos mayores. Y 12 mil millones para discapacitados pobres y 35 mil millones para becas. “Vamos a darle empleo a los jóvenes. Se van a estar capacitando, van a ser atendidos alrededor de 2 millones”, señaló. “Vamos a tener recursos para la reconstrucción. Vamos a tener recursos para colonias urbanas marginadas, para que no falte sobre todo el agua. Vamos a sembrar árboles frutales y maderables”.

“Vamos a crear 100 universidades públicas. Vamos a establecer precios de garantías. Vamos a entregar fertilizantes en zonas apartadas, por ejemplo, en la montaña de Guerrero. Es un compromiso. Va a haber crédito ganadero a la palabra. Vamos a iniciar el desarrollo del Itsmo de Tehuantepec y a rehabilitar los dos puertos”, afirmó.

También habló del Tren Maya, para la zona “más bella del mundo”.

“Vamos a reactivar la industria petrolera porque ya se llegó al colmo de que Pemex ya está importando petróleo crudo.

Reclamó que no se habla del fracaso de la economía neoliberal.

Detalló sus planes para regenerar la industria de la energía eléctrica y reconectar al país con internet. “No es posible que tengamos sólo conectividad en 25 por ciento del territorio”, dijo. Habló de recursos para seguridad pública y señaló que tiene “bien definido” un plan para pacificar.

En salud, dijo, es un desastre. “Por cuestiones ideológicas, la derecha siguió las instrucciones de organismos internacionales y aplicó las reformas”.

“Está mal el sistema de educación en México, pero está peor el sistema de salud”, dijo López Obrador. “La gente se muere por falta de atención médica. Tenemos que elaborar un plan. Es mucha la corrupción. Hay como 60 hospitales abandonados en el país.

Dijo que hay obras inconclusas por todo el país.

“Ya estoy cuadrando. Tengo un cálculo, me lo presentaron los próximos funcionarios de Hacienda. ¿Saben cuánto tenemos destinado para los intereses de la deuda? 725 mil millones de pesos. Otra manchita más al tígre neoliberal. Y 703 mil millones de pesos para estados y municipios. Un billón de pesos para gastos personales [nómina]. Pensiones y jubilaciones, 928 mil millones. No lo podemos tocar”, dijo.

El Presidente electo anunció que a partir de este jueves y hasta el próximo lunes suspenderá sus actividades pública y continuará trabajando desde Palenque, Chiapas, a donde se trasladará con motivo del Día de Muertos.

A 30 DÍAS DE LA PRESIDENCIA

En justo 30 días más, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como Presidente de la República. Desde el 1 de julio a la fecha han pasado 122 días. Durante ese tiempo López Obrador ha tomado las riendas del país con “cancha libre” de parte del Gobierno de Peña Nieto para iniciar con la puesta en marcha de sus principales proyectos, consideraron los analistas consultados por SinEmbargo.

“Nos encontramos ante algo inédito que tiene que ver con que todavía no entra en funciones y prácticamente desde que fue declarado el ganador de las elecciones ha borrado la administración saliente [encabezada por el priista Enrique Peña Nieto]”, dijo Ivonne Acuña Murillo, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

“Es un Presidente electo muy activo; ha tomado el papel del Presidente Peña Nieto, que no ha disputado con él ni los temas ni la agenda; parece que quien gobierna es él [López Obrador]”, consideró Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm).

Antes del 16 de septiembre, cuando López Obrador inició con su primera gira por todo el país como Presidente electo y a un poco más de dos meses del 1 de julio, el tabasqueño ya había cumplido con varias de sus promesas de campaña y había anunciado buena parte de sus proyectos.

“Como no hubo litigio electoral quiere adelantar tiempos, preparar las cosas, para arrojar los resultados que espera de manera más rápida y tomar el poder. Tomar decisiones que empiecen a operar desde ahora y no hasta que llegue”, consideró José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).