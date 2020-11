AMLO dispuesto a modificar iniciativa que busca eliminar el 'outsourcing'

El Mandatario nacional dice que la revisará con los empresarios, quienes han catalogado la iniciativa como 'traición'

Noroeste / Redacción

23/11/2020 | 09:10 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que está dispuesto a modificar su iniciativa en materia de subcontratación ('outsourcing', en inglés), la cual fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solo si se logran algunos acuerdos durante la reunión que sostendrá este mismo día con un grupo de empresarios.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló que revisará su iniciativa contra la subcontratación laboral con la Iniciativa Privada (IP), para así eliminar "abusos" en la práctica del 'outsourcing'.

"En 2003, de un millón de trabajadores a 4 millones 600 mil. Lo que se pierde en diciembre, es una maniobra la que hacen. Para tener una idea se perdieron con la pandemia 1 millón de empleos formales de éstos y hemos recuperado más de 500 mil, nos faltan 500 mil", indicó el político tabasqueño.}

"Si en diciembre, se mantiene esto quiere decir que todo lo que avanzamos de junio para acá, que nos hemos recuperado, sobre todo en agosto, como 100 mil nuevos empleos, en septiembre otros 100 mil, un poco más; en octubre 200 mil, lo que llevamos de noviembre vamos con 130 mil", abundó el Presidente.

A pregunta expresa sobre si estaría dispuesto a cambiar su iniciativa tras la reunión con los empresarios, el titular del Poder Ejecutivo federal aseguró: "Sí pero tienen que probar de que no es esto, porque no lo permitiríamos ya [supuestas irregularidades]".

"Sí, buscaríamos la forma de hacer un llamado a los empresarios, porque, como en todo, hay empresarios y afortunadamente la mayoría trata bien a sus trabajadores, que les garantizan sus prestaciones, y otros que actúan de manera indebida", insistió el mandatario nacional.

"Y estas son también empresas que se fueron creando para dar ese servicio, como la factureras. Son servicios que se fueron creando a partir de las reformas neoliberales para afectar a los trabajadores, sacar provecho, defraudar, hacer actividades ilícitas o lícitas, pero inmorales", mencionó el politico tabasqueño.

"Estamos haciendo la revisión para que no se repitan irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores, además como autoridad, dándonos cuenta de que están utilizando estas maniobras. Si no actuamos, pues nos convertimos en cómplices y eso no lo podemos hacer en ningún caso", finalizó el Presidente.

Las comisiones de Hacienda y del Trabajo en San Lázaro convocaron para este lunes 23 y mañana martes 24 de noviembre, a un Parlamento Abierto en donde se abordará la propuesta de reforma al 'outsourcing' que envió López Obrador.

Los legisladores escucharán a los sectores involucrados. Este lunes se discutirá la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social.

Mientras que mañana martes se discutirá la reforma al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El debate será público y los ponentes tendrán cinco minutos para exponer sus argumentos, posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas, para que finalmente el moderador disponga de cinco minutos para exponer las conclusiones.

Según el diario La Jornada, basado en fuentes, los grupos parlamentarios aliadas de los partidos Morena, del Trabajo (PT), PES y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), pretenden pasar sin cambios la iniciativa que envió López Obrador para prohibir la subcontratación.

Una vez realizado el Parlamento Abierto, se prevé que miércoles 25 de noviembre ambas comisiones de la Cámara baja sesionen para dictaminar el proyecto de decreto y remitirlo inmediatamente para su aval en el pleno de San Lázaro y que posteriormente sea enviado Senado de la República para su ratificación.

La actual propuesta de ley contempla dos únicas excepciones en las que se permite la modalidad de subcontratación. Una de ellas respecto a los servicios especializados "Se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Las empresas deberán contar con autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y se inscribirán en un padrón público", se indica.

Por otra parte, las aencias de colocación "Podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón".

Según con una tarjeta informativa distribuida al grupo legislativo de Morena -citado por el mismo rotativo-, con la reforma se busca acabar las estrategias fiscales que a través de "simulaciones que dañan a los trabajadores y al erario público, además de propiciar un entorno empresarial competitivo y legal, mediante el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales".

Ayer, a través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) pidió a los diputados federalesno simular que escuchan a los sectores involucrados durante el Parlamento Abierto que se llevará a cabo en San Lázaro.