AMLO: El regreso de Lozoya podría destapar quién recibió pagos por aprobar la Reforma Energética

Desde Palacio Nacional, el mandatario confió en que la extradición de Lozoya a México va a ayudar mucho a esclarecer cosas porque fue un gran engaño, un gran fraude

Sinembargo.MX

14/07/2020 | 09:38 AM

Ciudad de México.– “¿Cómo aprobaron la Reforma Energética? ¿Cómo se obtuvieron los votos?”, cuestionó esta mañana el Presidente de México.

También sugirió que la llegada de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al país destapará la corrupción en la que fue la mayor reforma en ese sector desde al menos la segunda mitad del Siglo XX.

La Reforma Energética fue realizada en 2013 en México. Fue presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013 y el Senado de la República la aprobó ese mismo año; también la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario de todas las fuerzas políticas representadas en esos cuerpos legislativos.

Andrés Manuel López Obrador, quien la ha denunciado y en los hechos declaró su muerte, ha planteado la posibilidad de que los votos se obtuvieron por medio de pagos o sobornos.

“Tenemos que evitar la corrupción, que no nos pase lo que sucedía en gobiernos anteriores. Miren ahora, según la Fiscalía General va a traer al señor Lozoya. Todo lo que se va a saber porque él era director de Pemex cuando se aprobó la Reforma Energética. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? ¿Qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron? ¿Por qué se obtuvieron los votos? ¿Cómo se obtuvieron los votos?”, preguntó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario confió en que la extradición de Lozoya a México “va a ayudar mucho a esclarecer cosas porque fue un gran engaño, un gran fraude la llamada Reforma Energética”, ya que “nos vendieron la idea, o así lo plantearon, de que se iba a producir más petróleo, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que se iban a generar muchísimos empleos, que iban a bajar los precios de las gasolinas y la luz, que era la panacea y fue todo lo contrario”.

“Se dedicaron a saquear el sector energético, a destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces como decía mi finado paisano ‘Chicoché’: ¿quién pompo? ¿quién pompo reformita? ¿quién pompo? Entonces eso nunca jamás se debe de repetir”, aseguró.

Apenas este fin de semana, la reportera Jannet López Ponce, de Milenio, reveló que Emilio Lozoya ofreció a la Fiscalía General de la República más de 15 horas de grabaciones que se centran en las negociaciones y sobornos que se habrían otorgado para impulsar la Reforma Energética promovida el sexenio de Peña Nieto.

De acuerdo con la información publicada por el medio, fuentes del Gobierno federal le confirmaron que el ex funcionario aseguró que con las grabaciones en su poder buscará demostrar que él sólo fue un “instrumento no doloso de la comisión del delito”, al no ser el autor intelectual de los actos de corrupción que se le acusan.

Las fuentes del Gobierno federal citadas por Milenio explicaron que en las grabaciones de audio y video, se muestra cómo operó la aprobación de la Reforma Energética promovida el sexenio pasado, con la que posteriormente se justificaría la compra de las plantas de Fertinal y Agro Nitrogenados en 2014.

EPN SERÁ DENUNCIADO SI HAY PRUEBAS: NIETO

Por otra parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, explicó en una entrevista con la agencia EFE que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que el ex Presidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.

“No (investigamos) directamente sobre él, pero (sí) sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes”, dijo en entrevista con EFE el titular de este organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, que persigue el lavado de dinero en el país.

En su despacho, donde está vetado el acceso de celulares y cámaras, Nieto aseguró que durante la Administración anterior “la corrupción era sistemática” y que se utilizaban las instituciones del combate a la corrupción para “extorsionar a empresarios y otras personas”.

Además, dijo que en 2016 se creó un Sistema Nacional Anticorrupción como “estrategia de simulación” ya que no se tenía “información fiscal ni financiera de los servidores públicos”.

“El Presidente López Obrador me ha dicho que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Si (Peña Nieto) aparece en algunas de las investigaciones, se tendrá que proceder en consecuencia”, reiteró Nieto.

- Con información de EFE