AMLO entrega a Jesús Seade la Medalla Miguel Hidalgo en Grado Banda por el T-MEC

El Jefe del Ejecutivo Federal distingue al ex subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por lograr la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), mismo que entró en vigor el pasado 1 de julio

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este miércoles la Medalla Miguel Hidalgo en Grado Banda, a Jesús Seade Kuri, ex subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por lograr la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), mismo que entró en vigor el pasado 1 de julio.

La última vez que el Gobierno de México entregó esta distinción en Grado Banda, fue hace 42 años, en mayo de 1978, a Hilario Durán Herreros, por sus aportaciones tanto a la legislación aduanera, como al programa de reforma administrativa.

"Jesús Seade es un profesional de la economía, del comercio internacional y fue muy importante, muy destacada su participación, nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México como está ya sucediendo", indicó el mandatario nacional.

"[...] Sin ceder en nuestra independencia o soberanía, es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión extranjera a México, nuestro país es muy atractivo en el concierto de las naciones para invertir", señaló el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina.

"Se mantuvo nuestra independencia, hay materias que no forman parte del tratado porque tienen que ver con el dominio soberano de México como es el caso del sector energético", afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"A pesar de que se buscaba involucrar también lo relacionado con el petróleo mexicano en el tratado, se convenció tanto al gobierno de Canadá como de Estados Unidos [...] En esta materia nosotros nos apegamos a la Constitución, al artículo 27, sobre el dominio exclusivo de la nación sobre estos recursos naturales y fue respetado este planteamiento", agregó López Obrador.

Seade Kuri respondió que solo hacía su trabajo y recordó todas las vicisitudes para lograr la firma del T-MEC, tanto en México, como en Estados Unidos y Canadá.

"Esta condecoración no es un premio, yo solo estaba haciendo mi trabajo y tener la fortuna de servir a mi país como lo estaba haciendo antes Ildefonso Guajardo [Villarreal]. Es un reconocimiento al frente de unidad nacional al que supimos formar los negociadores, los gobiernos entrante y saliente, los legisladores, los partidos políticos con su ratificación casi unánime, los empresarios y sociedad civil, para lograr hombro a hombro un nuevo tratado comercial para México", dijo Seade Kuri.

"Acepto este reconocimiento con una profunda gratitud, como un tributo al hombre y mujer mexicanos que bregan fuerte y anteponen el interés de México al de sus propios intereses", recalcó el ex subsecretario de la SRE.

Asimismo, Seade Kuri solicitó al presidente López Obrador volver a su vida privada en Hong Kong con su familia para representar al país en "otras formas.

"Desde enero hablé con el presidente de volver a mi vida privada. Negociar el T-MEC para mi país ha sido uno de los más altos honores de mi vida profesional, pero mi familia me reclama. Agradezco opciones para representar a mi país en grandes capitales en el exterior, pero con su venía me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas como siempre lo he hecho", destacó el ahora ex funcionario federal.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que esta ocasión la entrega de la condecoración cobra mayor relevancia porque se distingue a un mexicano "por excelencia, que ha permitido que haya más México en el mundo y más mundo en México".

La funcionaria federal explicó que la presea se caracteriza por entregarla en vida a los mexicanos por sus servicios a la patria de manera excepcional. Además, aseveró que en "esta administración no somos advenedizos ni oportunistas, somos vieja guardia", al recordar que en alguna ocasión Seade Kuri le platicó que en el movimiento de 1968 fue representante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "del mismísimo Comité de Huelga [...] somos hermanos de ideales".

Feliz, feliz 😃 Así Jesús Seade con su condecoración Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/0v9kbFoWHM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 11, 2020

El pasado 17 de septiembre se supo que Jesús Seade Kuri, ex subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no alcanzó los votos necesarios en una primera ronda para conseguir su postulación como candidato para la dirección General de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El ex funcionario federal mexicano obtuvo el respaldo de países de América Latina, así como de China y Japón, pero no consiguió el apoyo de naciones europeas, ni africanas. Al igual que Seade Kuri, quedaron fueron de la competencia por la candidatura, los aspirantes Tudor Ulianovschi y Hamid Mamdouh, de Moldavia y Egipto, respectivamente.

El pasado 15 de julio, Seade Kuri defendió ante el Consejo General del organismo internacional, con sede en Ginebra, Suiza, su postulación como candidato para la dirección General de la OMC, con 164 países miembros.

“Ofrezco mi experiencia en regiones y círculos políticos de todo el mundo, y espero marcar la decisiva diferencia necesaria para que la OMC gane un ímpetu perdido en los últimos años”, subrayó Seade Kuri en rueda de prensa posterior, según citó la agencia española EFE.

El candidato mexicano indicó que ya había contactado con distintos gobiernos para buscar apoyos para su candidatura, y reveló que ha recibido el de una docena de ellos en Latinoamérica, Europa, Asia y África, aunque solo mencionó directamente a Argentina como ejemplo de país que había manifestado su respaldo.

Seade Kuri insistió una vez más en que no se presentaba como un candidato latinoamericano.

“Ofrezco una perspectiva multilateral, no mi pasaporte”, aseguró, para luego recordar que también tiene orígenes libaneses, y ha trabajado en países como China, Francia, Suiza o Brasil, por lo que se considera “un ciudadano del mundo”.

El ex funcionario federal mexicano resaltó que la OMC “necesita un experto profundo en negociaciones de comercio” capaz de sentarse de tú a tú en la mesa de diálogo con potencias como Estados Unidos, China o la Unión Europea (UE).

Ante ello, el mexicano recordó su papel en el nacimiento de la OMC, cuando él y otros negociadores lograron en cinco meses romper más de tres años de bloqueo y reconvertir el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en el actual organismo internacional.

El pasado 8 de julio, el Gobierno de México propuso al entonces subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como candidato para la dirección General de la Organización Mundial de Comercio. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“[Seade Kuri] Es un negociador equilibrado, profesional, íntegro, honesto; es partidario de que haya entendimiento entre los países para facilitar las relaciones comerciales, que no haya obstáculos y que tengamos una economía global, una economía mundial caracterizada por el libre comercio, sin monopolios, donde países grandes, países chicos, todos, podamos participar en las actividades comerciales”, indicó el Gobierno de México en aquel entonces.

Roberto Azevedo dejó la dirección de la OMC el pasado 31 de agosto, y según con el Presidente del Consejo General, David Walker, el proceso de nombramiento del próximo director general comenzó el 8 de junio, por lo que se aceptarían candidaturas a partir de esa fecha, y hasta el 8 de julio.

Seade Kuri cerró por parte del lado mexicano, las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), mismo que entrará en vigor el 1 de julio. Además, tiene experiencia en la OMC como primer Jefe Adjunto, cargo que ostentó en 1995.

Además de que laboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde fue asesor senior, y en el Banco Mundial, en el cual se desempeñó como economista principal. También fungió como negociador en jefe de la Ronda de Negociaciones de Uruguay y embajador del país ante la OMC.

El funcionario federal mexicano estudió Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, realizó estudios de maestría en El Colegio de México (Colmex) y doctorado en Economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

Seade Kuri vivió en Hong Kong antes de integrarse a la SRE. Durante 2007 fue designado como profesor emérito en la Universidad de Lingnan, en donde ocupó el cargo como vicepresidente de 2008 a 2014. En 2017 fue vicepresidente asociado de Asuntos Globales de la Universidad Hong Kong-Shenzen.