AMLO es captado en video caminando en Palacio Nacional, con cubrebocas puesto

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue captado este jueves caminando en un patio del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, luego que dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), el 24 de enero.

En un video difundido en las diversas redes sociales, se puede observar una ambulancia militar a la cual se dirige el mandatario nacional, acompañado por Alejandro Ernesto Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y a un integrante de la Ayudantía.

En la breve grabación se observa al titular del Poder Ejecutivo Federal -quien porta un cubrebocas-, voltear para saludar a la cámara, después de la solicitud de un reportero, para luego seguir con su caminata.

Captan este jueves en video al presidente López Obrador en uno de los patios de Palacio Nacional. La información en @El_Universal_Mx pic.twitter.com/PYzIvnXgN7 — David Aponte (@apontedavid) February 4, 2021

El 29 de enero, el político tabasqueño reapareció de forma pública, a través de un video subido a su cuenta de la plataforma YouTube, en el cual se le observa caminando en los pasillos del Palacio Nacional.

En dicho video, el mandatario nacional agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido, “incluso de adversarios políticos”.

Además, afirmó que su salud ha progresado y permanecerá aislado algunos días más y bajo tratamiento médico.

“Ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes”, dijo el titular del Poder Ejecutivo federal.

El político tabasqueño aseguró que no ha dejado de trabajar y se ha mantenido al pendiente de los asuntos públicos y el estado de la pandemia del Covid-19 en el país. Asimismo, destacó que el Gobierno de México avanza en la obtención de vacunas contra el coronavirus.

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido.https://t.co/RlETbawmVF pic.twitter.com/SVVjXdo0gS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2021

Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dijo que el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador a las conferencias de prensa matutinas, a partir del 8 de febrero, depende de quienes lo atienden tras haber dado positivo al SARS-CoV-2.

"No sé cómo sus médicos lo vayan a evaluar. Si puede estar, yo feliz de la vida que el presidente regrese aquí a las mañaneras, porque además le da un toque personal muy importante, pero eso depende de sus médicos", comentó la funcionaria federal este mismo día.

Ayer miércoles 3 de febrero, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la salud del titular del Poder Ejecutivo Federal evoluciona favorablemente y en la actualidad prácticamente no tiene síntomas del Covid-19.

"La salud del Presidente, excelente, excelente, y esto lo digo como uno de sus subordinados, porque hoy tuve varias llamadas relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando. No ha parado, prácticamente no ha parado”, señaló López-Gatell Ramírez.

"Prácticamente asintomático en todo este periodo, en los dos primeros dos días tuvo febrícula, un poco de dolor de cabeza y después ha sido nada. Ya quiere salir y esperemos que muy pronto esté aquí con nosotros para seguir coordinando y también comunicando", añadió el funcionario federal, durante la conferencia de prensa vespertina.

El subsecretario refirió que Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) Federal y coordinador del equipo médico de López Obrador, informó que el político tabasqueño no presenta síntomas del SARS-CoV-2, por lo que en los próximos días se reincorporará a sus actividades.