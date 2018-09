AMLO es imprudente al hablar de todo, las ocurrencias no ayudan, critica el Diputado Romero Hicks

El panista acusa a los morenistas de actuar con falta de ética y de oficio político

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados niega que la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se haya conseguido de forma ética y acusa a los morenistas de buscar una “mayoría artificial” que desequilibró a San Lázaro.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el segundo partido en número con 80 legisladores, asegura que es al blanquiazul al que le correspondía presidir la Mesa Directiva, si Morena buscaba la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Ellos llegaron con 191 en el trasvase ahora tienen 252. Entonces hay un cambio de 191, 76 legisladores que no llegaron por Morena y que tampoco llegaron todos bajo el mandato de ‘Juntos haremos historia’. Eso es libertinaje, eso no es libertad. Es cierto que al llegar aquí el legislador puede estar en un grupo parlamentario o en otro, pero cuando alguien tiene el apoyo de un partido le está dando la espalda al voto ciudadano y a ese partido y es una incongruencia”, afirma en entrevista con SinEmbargo.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y con el retrato de Francisco I. Madero a sus espaldas, el coordinador de los legisladores panistas afirma que la nueva etapa que inició el 1 de septiembre en el Congreso de la Unión debe estar marcada por los contrapesos y evitar que Andrés Manuel López Obrador al frente del Poder Ejecutivo avasalle al Legislativo.

El panista asegura que al PAN le toca ser una oposición crítica y constructiva, que acompañará a sus adversarios en donde haya coincidencias.

“En los próximos años será la época de los contrapesos republicanos. El reto va a ser que el Ejecutivo federal no avasalle al Congreso; que al interior del Congreso haya respeto, ética, civilidad y propuesta. Es el tiempo de los contrapesos, y será el tiempo de la Cámara de Diputados, de los senadores, de los congresos locales, de los gobernadores, de los ayuntamientos, de los órganos autónomos y de las universidades. Si alguien cree que llega por mandato de mayoría, no lo tiene. Nadie lo tiene. Lo que hay que hacer es construir acuerdos y dar resultados”, argumenta.

Romero Hicks es originario de Guanajuato y milita en el PAN desde 1999. En 2000 ganó la gubernatura de esa entidad y en 2006 se convirtió en director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante el Gobierno federal del también panista Felipe Calderón Hinojosa.

Fue Senador de la República en la legislatura pasada y en 2017 aspiró a la candidatura a la Presidencia de la República por su partido, pero al final se sumó al equipo de campaña de Ricardo Anaya Cortés.

El panista reconoce que los resultados obtenidos por su partido en la contienda electoral del 1 de julio son los más bajos en las tres últimas décadas.

“El voto al partido es el 17.5 por ciento. Es el más bajo en 30 años. Hay que tener humildad, autocrítica, sensibilidad de inclusión y asumir la lección para saber qué es lo quiere la ciudadanía. La ciudadanía tiene un mandato muy claro de que está insatisfecha con los partidos políticos en general y que lo que quieren son resultados”, dice.

–¿Cuál es su impresión sobre el inicio de la legislatura hasta ahorita, en lo que va de estas semanas de trabajo, en esta nueva realidad con la mayoría de Morena?

–Primero, nosotros ya entregamos una Agenda Legislativa. Es una agenda innovadora, con una visión de futuro que lo que busca es atender los grandes problemas del país porque nuestra actitud va a ser crítica, propositiva y comprometida, y para eso tenemos seis ejes estratégicos. Segundo, en el corto plazo se están desahogando aspectos de calendario que ya eran previsibles: la recepción del informe presidencial, el desarrollo de la glosa; ya se hizo la primera valoración en cuatro ejes, política social, económica, interior y política exterior. Falta, y es una petición que hizo acción nacional, las comparecencias. Por ahora hay una lista de 12 secretarios que estarán compareciendo para hacer el balance del último año de la administración del Presidente de la República y el sexenio completo. Esto es importante porque a veces da la impresión de que el sexenio ya concluyó y no es así. El periodo finaliza el 1 de diciembre. Tercero, hay una serie de decisiones como son las instalaciones de los órganos de gobierno: primero fue la Mesa Directiva que a partir del 1 de septiembre está en funciones y a partir del 16 de septiembre es es caso de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aquí tuvimos una dificultad porque hay una contradicción normativa y ocurrió algo que no estaba previsto: Morena llega con el 37.25 por ciento de la votación y por un trasvase, por irregularidades de falta de ética y de carácter artificial, brinca el umbral de los 250 para tener una mayoría artificial, porque no llegan con un mandato de mayoría.

Nosotros así lo hemos comentado y así lo hemos exigido. Hay una gran diferencia entre lo que recibe el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] y la alianza de Juntos haremos historia. El Presidente electo obtiene el 53.19 por ciento de la votación y Juntos Haremos Historia el 33.5 por ciento, hay casi 10 puntos de diferencia, casi 10 millones de votos. Nadie llega con una mayoría absoluta. En trasvases del Partido del Trabajo [PT], Encuentro Social [PES] y algunos sumamente escandalosos como el Verde Ecologista [PVEM] llegan a una mayoría artificial. Esto ocasionó un desequilibrio porque el 28 de agosto que es cuando se hace la integración de los grupos parlamentarios de conformidad con la norma Morena tenía 247 y el primer día en la reunión ordinaria que es el corte formal en el trasvase llegan a 252. ¿Eso es ético? No. ¿Es legal? Es opinable. ¿Es legítimo? No lo es. Ahí hay una contradicción muy grande, la norma establece que nadie puede tener simultáneamente la Jucopo y la Mesa Directiva. Al momento que se integró la Mesa Directiva nadie tenía mayoría absoluta y el Presidente Porifirio Muñoz Ledo accede como vía partido de Morena y sí ocasionó un desequilibrio. Nosotros exigimos viras cosas: los primero es que hay que recuperar la ética, la legalidad, y el buen oficio político. Lo segundo, es que la pluralidad es lo que debe permear en el contenido de la actuación de la Junta de Coordinación Política, que se debe hacer una revisión a la legislación del Congreso de la Unión y que debe de trabajarse en el parlamento abierto y buscarse espacios de carácter bicameral. Sobre esas bases, con muchas reservas y con problemas de confianza, iniciamos esta legislatura y luego ya empezamos a ver el siguiente trabajo que tendrá que desembocar en el último día de septiembre como límite legal la integración de comisiones.

–Morena dice que no hubo un intercambio de los cinco diputados del Partido Verde por la licencia de Manuel Velasco, ¿usted qué opina?

–Los hechos hablan por sí solos. Ellos llegaron con 191 en el trasvase ahora tienen 252. Entonces hay un cambio de 191; 76 legisladores que no llegaron por Morena y que tampoco llegaron todos bajo el mandato de ‘Juntos haremos historia’. Eso es libertinaje, eso no es libertad. Es cierto que al llegar aquí el legislador puede estar en un grupo parlamentario o en otro, pero cuando alguien tiene el apoyo de un partido le está dando la espalda al voto ciudadano y a ese partido y es una incongruencia. En el diseño de la República, la Cámara de Diputados es la representación del pueblo. Nadie obtuvo mayoría para la Cámara y el que más obtuvo fue Morena con 37.25, y la alianza que más obtuvo fue ‘Juntos haremos historia’, 43.4. No tienen mayoría. En el trasvase ilegal con falta de ética están logrando mayorías artificiales y parte de lo que a nosotros nos ha preocupado es que no es vencer en votaciones, es convencer. Nosotros venimos para dar resultados y no son votos artificiales. La semana pasada Morena lamentablemente tuvo una conducta y una actitud inmadura: el primer Punto de Acuerdo es violar la Constitución y las leyes reglamentarias. Luego el segundo fue rescatar una de 287 minutas del Senado de la República como es el caso de la Ley de Remuneraciones, que no es una iniciativa del Presidente electo, es un mandato de la constitución desde el 24 de agosto de 2009 para traer una norma que esta desactualizada que llegó del Senado desde que se votó el 8 de noviembre de 2011, casi siete años después, y quieren presentarla con sus ocurrencias como si fuera el gran logro. Nosotros ofrecimos procesar la ley como debe ser, con técnica y con una actualización. Dimos hasta la fecha el 30 de septiembre, ofrecer trabajar de manera bicameral con el Senado de la República, les comieron las ansias y salió una ley mal y rápido. Eso no es lo queremos en este momento. Las primeras exhibiciones que han dado es que no son mayoría, pero se asumen como mayoría y son irresponsables.

–Ustedes votaron a favor esta Ley, ¿es así?

–En lo general.

–Ahorita volvemos con este tema, ¿si ellos tienen la Presidencia de la Jucopo, quién debe de tener la Mesa Directiva?, ¿qué partido?

–Pues deben ser los siguientes partidos que son el PAN y el PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Tiene que haber rotación en los años subsecuentes. En este momento hay una sobrerrepresentación ficticia con falta de ética y artificial, porque no es Morena ni la coalición que ellos representan.

–¿Debería de ser el PAN quien tuviera la mesa directiva en primer lugar y luego el PRI?

–En este momento así sería. Pero como se hizo al revés la decisión, en retrospectiva, porque al momento de votar la Mesa Directiva nadie tenía mayoría, el supuesto que marca la Ley que si alguien tiene mayoría encabeza la Junta los tres años no existía. Mediante irregularidades, faltas de ética y trasvases irregulares llegaron a una mayoría artificial.

–¿Qué tipo de oposición debe ser el PAN ante esta mayoría?

–Una fuerza constructiva, crítica, propositiva y comprometida en donde coincidamos vamos a acompañar, en donde no coincidamos vamos a generar alternativas y tenemos nuestras propias propuestas.

–Ustedes votaron a favor en lo general esta Ley de Remuneraciones, ¿en qué sí y en qué no pueden apoyar las propuestas de Morena?

–Es que no es apoyar a Morena. Morena no es la Cámara. Morena es una fuerza que llega que asume ahora con un poco más de 50 por ciento. Nosotros traemos nuestra agenda propia y también esperamos que nuestra agenda sea debatida y esperamos que se pueda cumplir la separación y la división de poderes y la colaboración republicana. Queremos ser un Poder Legislativo no un querer legislativo y no queremos que el próximo Presidente de la República tenga una hegemonía en el Congreso, somos un contrapeso, hay que hacerlo con dignidad, hay que debatir todas las propuestas y las van a presentar los ocho grupos parlamentarios. Todas deben de ser discutidas a profundidad y con amplitud.

–Tanto en el Senado como aquí en la Cámara los líderes de Morena han dicho que van a buscar consenso, pero que cuando sea necesario van aplicar su mayoría, ¿usted qué opina de eso?

–Esperemos que sean maduros. Hasta en este momento no es la conducta del repertorio cotidiano.

–Leí por ahí que va apoyar el tema de la Reforma Educativa que traen ellos…

–Primero, ellos no han presentado una propuesta. Lo que han dicho es irresponsable. Han dicho que no va a quedar una sola coma, lo cual es una falta de oficio político. Nosotros estamos abiertos a revisar el tema de cualquier reforma con mucho gusto. A profundidad y con crítica propositiva y comprometida. Conozco muy bien el tema educativo porque lo viví en el Senado de la República. Soy el primero en reconocer que hay que avanzar a una segunda generación de reformas, y el primero en proponer aspectos que son muy importantes. ¿Qué es lo que termos que resaltar? Primero el interés superior de la niñez; segundo, hay que buscar sí la dignidad del maestro; tercero, hay que cuidar aspectos de la libertad de sucesión, calidad de la educación, pero no vamos a permitir regresar a estructuras clientelas con conductas corruptoras que entregaban al Sindicato, en cualquier expresión, prácticas de venta de plazas y de mecanismos opacos. No vamos a permitir que los maestros dejen de ir a clases, que se atente contra la libertad de asociación. De la Reforma Educativa lo único que escuchamos son rumores aleatorios y vamos a estar muy abiertos. Pero lo que no vamos a permitir es que se considere que no ir a trabajar es un derecho. Que el sindicato corrompa el manejo de las plazas, que haya simulaciones. En esa óptica con mucho gusto vamos a revisar todo.

–¿Eso aplicaría para todas las otras reformas?, ¿la energética, por ejemplo?

–Todo por sus méritos, porque en democracia no hay punto final. Todo es perfectible. En general se hicieron buenas reformas, pero quedaron en malas manos. Entonces si cualquier fuerza política, si cualquier legislador en lo individual tiene iniciativas las veremos por sus méritos, todas.

–Esta iniciativa que traen de investigar a Rosario Robles [Berlanga] por el escándalo del dinero desviado de la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] y la Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social], ¿qué opina de que se investigue? Ellos dicen, los legisladores, que van a denunciarla penalmente.

–Primer comentario: que opere el Estado de derecho. Eso significa que se hagan todas las investigaciones tanto por las autoridades internas como por los ministerios públicos correspondientes, luego que se turne al Poder Judicial. Segundo comentario: si el Poder Legislativo tiene alguna coadyuvancia –porque no somos Ministerio Público–, sí estamos abiertos y puede haber juicio político, y una Comisión Investigadora; la estamos citando a comparecer, es la facultad de control que tiene el Poder Legislativo en el ámbito de su competencia.

–¿Qué lectura le da a las declaraciones de AMLO de que dice que es un chivo expiatorio y que no irá contra famosos de la política?

–El señor Presidente electo no está en funciones, esperemos que le llegue la humildad y la prudencia y deje de estar haciendo declaraciones. Mejor que se prepare y ya encontraremos cómo va su desempeño a partir del 1 de diciembre. No podemos estar escuchando ocurrencias e improvisaciones descontextualizadas en este momento. No está funciones.

–Sí, bueno sigue el Presidente Peña Nieto pero da la impresión que ya no está. AMLO se está reuniendo con muchos protagonistas. La semana pasada se reunió con los familiares de las víctimas de la violencia. Le siguen reiterando “ni perdón, ni olvido” y él fue muy claro en Tlatelolco al decirles: “olvido no, perdón sí”. ¿Qué opina de esta posición de AMLO?

–Nosotros no reaccionamos a aleatoriedades ni a ocurrencias. Vamos a respetar las instituciones y las investiduras de quien está en funciones y de quien va a llegar.

–También ha hecho declaraciones en torno a lo económico.

–De cuanto tema se presenta. Eso es una falta de oficio político e imprudencia. Debe estarse preparando para estar en el cargo a partir del 1 de diciembre.

–Las declaraciones en materia económica de que México está en bancarrota, ¿qué problemas le puede traer a México en este momento?

–Es un problema de falta de conocimiento, de falta de prudencia y de falta de institucionalidad.

–Ahora entrando al PAN, me gustaría saber, ¿cuál es su lectura del 1 de julio, de la votación que tuvo y los retos que vienen?

–Fue una jornada compleja en donde hay luces y sombras. En Guanajuato nos fue muy bien, ganamos la gubernatura por más del 25 por ciento, ganamos las diputaciones federales, casi todas las diputaciones locales, la mayor parte de los ayuntamientos. Sin embargo en el resto del país tenemos una situación en donde el voto al partido es el 17.5 por ciento. Es el más bajo en 30 años. Hay que tener humildad, autocrítica, sensibilidad de inclusión y asumir la lección para saber qué es lo quiere la ciudadanía. La ciudadanía dio un mandato muy claro: está insatisfecha con los partidos políticos en general y lo que quiere son resultados.

–Desde su opinión, ¿qué fue lo que más afectó al PAN?

–El país tiene cuatro problemas y todos afectaron a todos los partidos, no solamente al PAN. Porque además quien gana no es un partido, es un individuo que concentró la insatisfacción y sí obtiene el 53.19 por ciento, pero cuando vemos lo que el señor Presidente electo tiene del 63.4 por ciento de la votación nacional, tomando en cuenta el 100 por ciento, el obtuvo el 33 por ciento de la votación. Dos de cada tres mexicanos no votaron por él. ¿Eso le quita legalidad? No. ¿Le quita legitimidad? Tampoco. Sin embargo, da una sensación de que algunos no tuvieron confianza en votar y los que votaron sí tuvieron una preferencia preponderante hacia su persona, pero no es un cheque en blanco y los demás partidos tenemos que asumir la lección para poder ver dónde estamos y dónde queremos ir. Los temas nacionales se reflejan en la agenda nuestra: uno el tema del cáncer crónico que es la pobreza y la desigualdad. Dos, el cáncer más grave que es la violencia y la inseguridad; tres, el cáncer más irritante que es la corrupción y su gemela la impunidad; y en el fondo el cuarto cáncer que traemos es una falta de valores, de confianza, de credibilidad, de resquebrajamiento de las propias instituciones y ningún partido político puede decir que le fue bien. Es difícil generalizar porque son 300 distritos de mayoría, en el caso de Senado son las 32 entidades federativas. Hay que preguntarle a cada ciudadano cómo nos ve y en general hay que reconocer que los partidos y los políticos no estamos bien evaluados y que tenemos que corregir.

–Hay liderazgos dentro del PAN como Damián Zepeda, como Héctor Larios, como Gustavo Madero que dicen que uno de los problemas fue la falta de unidad. ¿Cómo ve ahorita el proceso de renovación de la dirigencia?

–Es estatuto prevé que en el año de elección nacional se renuevan la dirección nacional y las dirigencias estatales, en donde corresponda. Se va a renovar el Comité Ejecutivo Nacional [CEN] y 27 comités ejecutivos estatales y cientos de comités ejecutivos municipales. El PAN tiene 283 mil militantes, todos son respetables y todos valen y cuentan al momento de una votación. Sí hay muchos retos, se requiere de un partido unido, congruente, sensible e incluyente y desahogar el proceso electoral en su momento. Ya se emitió una convocatoria, hay un plazo para entregar el 10 por ciento de la firmas en la mayor parte de las entidades federativas. La jornada electoral está anunciada para el 11 de noviembre. En el caso del grupo parlamentario de diputados tomamos un acuerdo de neutralidad e imparcialidad democrática para no contaminar el proceso de la agenda de grupo con tres valores: la cohesión que nos toca a todos, la libertad individual que debe respetarse y el elemental sentido de prudencia. Somos el único partido que está en la esfera de cristal, que está desplegando elecciones con padrón público y en su momento con debate. No hay dedazos, no hay madruguetes, estamos a la expectativa de que nuestro partido desahogue su proceso.

–¿Qué tanto afecta a la imagen del partido esta impugnación de la convocatoria que hicieron otros aspirantes como Ernesto Ruffo Appel? Ellos dicen que no hay democracia en la elección.

–Ante cualquier insatisfacción lo que esperamos es que se respete el Estado de derecho interno del partido y si hay alguna situación de derecho externo que opere el Estado de derecho. El PAN es el único que celebró una elección para su candidato a la Presidencia de la República, es el único que hizo en muchos de los distritos y ayuntamientos elecciones para sus propios candidatos. Es un régimen de derecho y obligaciones. Si alguien tiene algo que decir que acuda a la autoridad interna del partido y a la autoridad externa.

–¿El PAN debe de recibir a estos liderazgos que se salieron, que renunciaron, como a Margarita Zavala Gómez del Campo, Francisco Búrquez Valenzuela?

–Hay que ver cada caso. Cada uno tiene su propia razón, son mis amigos, los conozco, los respeto, es un aspecto de libertad individual, pero el PAN tiene 283 mil. Mi sugerencia a los medios, con todo respeto, es que casi siempre se fijan solamente en seis, ocho figuras del Comité Ejecutivo Nacional o algunas otras figuras, cuando todos tienen mucho que opinar, y somos el único partido que delibera en público. Morena no es un partido, es un individuo… y los demás partidos en general son pequeños grupos que toman sus decisiones.

–Sí, pero Margarita Zavala, por ejemplo, no era cualquier militante la que se salió, ¿no?

–A ella la admiro, la respeto y la quiero mucho. Es una figura muy visible, tan respetada como cualquier otro de los 283 mil.

–¿Cuál es el reto del PAN para la elección intermedia de 2021?

–El reto es que nuestra agenda sea vigente, que podamos presentarnos con los mejores candidatos e incrementar el voto ciudadano.

–¿Podría tener Morena esta misma votación o se desgastará en los próximos tres años?

–Eso le corresponde al electorado. Hoy la realidad es que nadie tiene mayoría de los que llegamos al Congreso. Sí una mayoría artificial. El señor Presidente electo sí tiene una mayoría de los que salieron a votar, no del padrón total y tenemos que asimilar la elección. En los próximos años será la época de los contrapesos republicanos. El reto va a ser que el ejecutivo no avasalle al Congreso, que al interior del Congreso haya respeto, ética, civilidad y propuesta. Es el tiempo de los contrapesos, y será el tiempo de la Cámara de Diputados, de los senadores, de los congresos locales, de los gobernadores, de los ayuntamientos, de los órganos autónomos y de las universidades. Si alguien cree que llega por mandato de mayoría, no lo tiene. Nadie lo tiene. Lo que hay que hacer es construir acuerdos y dar resultados.