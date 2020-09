AMLO es insensible a la pesca: Michel Luna

Podría salir más de la mitad de la flota mazatleca al primer viaje de capturas de camarón a altamar

Belizario Reyes

El actual Gobierno federal es completamente insensible a la pesca y no acepta dar subsidio al diésel marino, pero a pesar de ello, es probable que más de la mitad de la flota mazatleca salga al primer viaje de capturas de camarón en altamar, que iniciará el 29 de septiembre, dijo el ex presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico.

El también eegidor priista Ricardo Michel Luna agregó que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha hecho nada por el sector pesquero sinaloense, ha hablado con el Presidente de la República, pero a "medias tintas" y posiblemente no apoya para no enfrentarse con Andrés Manuel López Obrador.

"La verdad va a ser muy difícil a este costo (salir a pescar), hay que decirlo, es un Gobierno (federal) insensible completamente, con unos argumentos para mi punto de vista no válidos, el hecho de decir que el apoyo le llega a los pescadores, quiero decirles aquí que el apoyo a los pescadores siempre se ha dado directamente al pescador", añadió.

"Jamás lo han recibido a través de intermediario, nada más lo único que cambió fue el nombre, antes eta Propesca, ahora se llama Bienpesca, o sea, no hay una justificación porque ese recurso siempre había llegado al pescador y de man era directa, es mentira que había llegado a través de otras gentes, es falso lo que ha declarado Raúl Elenes (Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca) en ese sentido".

Enfatizó que el actual Gobierno federal no se puede justificar diciendo que ahora se apoya directamente al pescador, los pescadores dicen actualmente que prefieren regresar esos 7 mil 200 pesos que les ha dado esta administración en una sola ocasión en lo que va del presente año, y que es insuficiente para mantener a su familia, lo que quieren es no perder su empleo.

"Ellos no van a vivir con 7 mil pesos una sola vez, ahora se los dieran mensuales creo que ni así vivirían los pescadores con 7 mil pesos mensuales, entonces en qué cabeza cabe de este Gobierno mal asesorado, yo estoy seguro que el Presidente de la República está mal asesorado", reiteró Michel Luna.

"Porque el recurso de los apoyos nunca llegó a manos de las empresas, iba directamente al distribuidor del diésel a través de tarjetas, a través de bonos, a través de vales, o sea, al empresario nunca le llegó ningún cinco a su bolsa, iba directamente a quien surtía los combustibles".

Recalcó que dicho subsidio a una parte del costo total de un litro de diésel marino se daba para poder generar el empleo que está en riesgo en este momento y es lamentable que no se haya permitido hasta ahora llegar a platicar con el Presidente de la República los armadores o dueños de barcos o cooperativistas para explicarle la situación de la pesca.

"Ahora si hay corrupción, de acuerdo, actúa, procede contra los corruptos, pero no midas con la misma vara a todos los sectores, porque no nada más es la pesca, también a la agricultura se la está llevando en la barbada por la palabra corrupción, si hay corruptos que los meta al bote, pero que no impida un proceso de trabajo para las actividades primarias que es lo que está ocurriendo con este Gobierno, esa es una gran verdad", recalcó en entrevista.

Michel Luna agregó que se dice que la esperanza muere al último, pero ya este día se levantó la vedas para pescadores ribereños, que aunque no les afecta mucho, sí les afecta que tampoco se les brinde subsidio para la gasolina para sus pangas.

El ex dirigente pesquero dijo que es buena la voluntad, se le agradece el Gobierno del Estado los mil 300 pesos que da de apoyo al Empleo Temporal pero eso no resuelve en lo más mínimo las necesidades del pescador, de las mujeres que trabajan en las congeladoras ni de nadie, nada más son 11 días de labores.

"La verdad que necesitamos que se voltee (a ver) a la pesca y que el Gobernador así como se pone la camiseta por los agricultores, también se la ponga la camiseta por los pescadores, por la pesca, no ha apoyado nada en ese sentido, es tiempo de que se ponga las pilas, se ponga la camiseta, pero no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho?, por no enfrentar al Presidente (de la República), reiteró Michel Luna.