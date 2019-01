AMLO es un hombre que emana mucha luz, de rostro maravilloso, al que todos quieren tocar: GonzÃ¡lez SÃ¡nchez

AMLO es un hombre que emana mucha luz, de rostro maravilloso, al que todos quieren tocar: González Sánchez

Esta es la descripción que realizó, en la tribuna del Congreso, el petista Mario Rafael González Sánchez a propósito de la gira del Presidente

José Alfredo Beltrán

En la tribuna del Congreso local, el petista Mario Rafael González Sánchez realizó su propia “crónica” sobre la visita a Sinaloa de Andrés Manuel López Obrador.

En la descripción que realizó atribuyó al Presidente cualidades superiores.

“Es un hombre emana mucha luz, un hombre de luz”, sintetizó al describir la experiencia de acompañarlo en su gira.

El petista remarcó que López Obrador es una persona con una calidad moral y humana excepcionales.

Y narró que vio cómo las multitudes de gente lo arropaban, unos lloraban, lo tocaban, como si fuera un artista de rock.

“Realmente para para mí fue conmovedor cómo atendía a todos, había algunos que le gritaban, otros lo querían tocar, lo apapachaban, lo besaban”, manifestó.

Es un hombre, resaltó, que emana mucha luz, un hombre de luz, completamente diferente a los políticos que antaño conoció.

“Un hombre que no se lavaba la mano ni se las limpiaba al ser recibido por personas que a veces tenían las manos sudadas o sucias”, exclamó.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la 63 Legislatura señaló que para él fue una “experiencia maravillosa” estar cerca de AMLO.

“A lo que vino fue a dar y dar lo que había prometido”, subrayó.

El ex policía, a quien se identifica como “El Capi”, resaltó que López Obrador no trae Guardia Presidencial.

“Lo vi salir del hotel, lo vi salir y me preocupé, cerré la puerta; realmente es un hombre que emana esa luz, esa calidad moral que merece ser cuidado”, agregó.

González Sánchez invitó a todos a cuidar al Presidente, porque está afectando intereses muy fuertes, de gente que en un momento dado pueden tomar una determinación de “hacerle un mal”.

“Conmino a todos los compañeros que están cerca de él que lo cuiden, que estén al pendiente, que revisen a la gente, si traen algo, que chequen sus costados, es un hombre bueno”, definió.

Haber participado en la gira del Presidente, indicó, fue un gran aprendizaje.

“Para mí haber participado y estar junto con este señor, que me enseñó que no se queja, que no se molesta, que su rostro es ecuánime, que su rostro es maravilloso, quisiera aprender más de lo que me enseñó;

“Es un hombre que emana luz, esperemos que esa luz pueda iluminar a todo el país y acabemos con la corrupción”, subrayó.