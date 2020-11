AMLO esperará resultados de EU; Trump sigue acusando y Biden afirma que hoy se declarará ganador

Noroeste / Redacción

04/11/2020 | 09:34 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que ante la incertidumbre en el resultado de la elección de Estados Unidos, no emitirá una opinión a favor del republicano Donald Trump, ni del demócrata Joe Biden.

"No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador es una elección cerrada, no podemos nosotros dar ninguna opinión", expresó el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo federal deseó que el conteo de los votos siga transcurriendo como hasta ahora.

"Creo que esto va a llevar más tiempo y hay que esperamos", reiteró el político tabasqueño.

"A mí me satisface de que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración [...] tengo entendido de que nuestro peso no se ha depreciado [...] está en 21.15 pesos, en promedio, como ha estado la semana pasada, de modo que vamos a esperaros para que se conozca el resultado", enfatizó López Obrador.

CERRADA ELECCIÓN

Hasta las 10:00 horas de este miércoles, tiempo de la Ciudad de México, el candidato presidencial demócrata Joe Biden cuenta con 238 votos electorales, mientras que el republicano Trump tiene 213, según las proyecciones de la agencia The Associated Press (AP).

Sin embargo, Biden aventaja en estados como Nevada, Wisconsin y Michigan, los cuales podrían darle los 270 votos electorales que necesita para llegar a la Casa Blanca. Por su parte, Trump tiene ventaja en Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania; en caso de ganarlos, llegaría sólo a 268 votos, por lo que perdería la reelección.

El Presidente Donald Trump denunció en la mañana de este mismo día, que ayer martes por la noche estaba a la cabeza, sólidamente, en muchos estados clave pero que, "mágicamente" desaparecieron tras contabilizarse "boletas sorpresa".

A través de su cuenta de Twitter, el actual mandatario estadounidense indicó que esto esta situación es "demasiado extraña" y criticó la actuación de encuestadores acerca de la jornada electoral presidencial de EE.UU.

"Anoche estaba liderando, sólidamente, muchos estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban boletas sorpresa. Muy extraño y los ‘encuestadores’ lo entendieron completamente e históricamente mal", tuiteó.

"¿Cómo es posible que cada que cuentan boletas enviadas por correo sean tan devastadores en su porcentaje de poder de destrucción?", agregó Trump en otra tuit, quien aseveró que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para apelar las decisiones regionales en la materia.

Ayer por la noche, Trump proclamó que él ya había "ganado las elecciones". Además, aseveró que se había cometido un "fraude al pueblo estadounidense" y afirmó que la oposición estaba "tratando de quitar el derecho al voto" a sus simpatizantes, algo de lo que tampoco hay pruebas.

Por su parte, Jen O'Malley Dillon, directora de campaña de Joe Biden, adelantó la mañana de este miércoles, que cuentan con un "equipo legal" que hará frente al magnate neoyorquino de llevar las elecciones a la Suprema Corte estadounidense.

La campaña del candidato presidencial demócrata, aseguró, además, que este mismo miércoles por la tarde podrá declarar la victoria, porque sus datos internos apuntan a que ha conquistado Wisconsin, Nevada, Michigan y Pensilvania, estados donde aún no se cuenta con un resultado final.

"Joe Biden está en la senda para ganar estas elecciones y él será el próximo presidente de Estados Unidos. Creemos que tenemos por delante un camino claro para la victoria. Para esta tarde, esperamos que el exvicepresidente tenga suficiente ventaja en algunos estados para superar los 270 delegados", dijo en una conferencia prensa la jefa de campaña, Jen O'Malley Dillon.

En un breve mensaje, durante la noche de ayer martes, al exterior del Chase Center en Wilmington, Delaware, el candidato demócrata dijo sentirse optimista y pidió paciencia hasta que se cuente el último voto de la elección. Biden apuntó tener "buenas sensaciones de cómo van las cosas".

"No se trata que Donald Trump o yo digamos quién ha ganado, sino que es el pueblo el que decide", recalcó en su mensaje Biden, quien fue el primero en salir a dar una declaración tras cerrarse la jornada electoral en EE.UU.