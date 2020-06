AMLO estÃ¡ de acuerdo con desaparecer al IFT, COFECE y al CRE

AMLO está de acuerdo con desaparecer al IFT, COFECE y al CRE

Son innecesarios y costosos, dice el titular del Poder Ejecutivo federal

Noroeste / Redacción

11/06/2020 | 08:43 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si significa ahorrar, está de acuerdo en desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía, ya que son "innecesarios y costosos".

El coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó ayer una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara alta, que el INMECOB reúna las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en este último caso, exclusivamente por cuanto se refiere a la industria eléctrica.

“El presupuesto 2020 del IFT, Cofece y CRE suma dos mil 375 millones 356 mil pesos. Con la creación del INMECOB disminuiría a mil 875 millones 356 mil 400 pesos, es decir, un ahorro de 21.05 por ciento, lo cual se traducirá en 500 millones de pesos al año”, estimó el legislador de Morena.

La iniciativa presentada por Monreal Ávila fue publicada el día de ayer en la Gaceta de la Cámara alta. El nuevo Instituto prevé el nombramiento de 5 consejeros escalonados, con duración de 7 años cada uno, propuestos por el Senado y designados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, con lo que desaparecen 21 comisionados de 3 organismos.

"Yo no conocía de esta iniciativa, hay que recordar que los legisladores tienen capacidad, tienen facultades para presentar reformas, iniciativas de ley, no solo es el Ejecutivo, entonces ellos presentan iniciativas. No sabía de esta iniciativa del Senador Ricardo Monreal", agregó el mandatario nacional.

"Pero si ayuda a reducir los gastos, cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina.

"Este organismo, el IFETEL, me comentaban, ya lo dije una vez aquí, tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, pero no es el único caso. El Instituto de la Transparencia [INAI], igual [...] su presupuesto es de más de mil millones de pesos al año", agregó el político tabasqueño.

"No hay que olvidar que eso es dinero del pueblo y se les hizo fácil, fue parte del modelo neoliberal ir creando todos estos aparatos pantallas", comentó el presidente, para luego presentar el organigrama del IFT en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que se trata de una "araña" que no dio resultados, porque el órgano fue creado para que no predominaran los monopolios en las telecomunicaciones, sin embargo, siguen existiendo los preponderantes en el sector.

"¿Y los resultados? Pero no es cargarle la mano y les ofrecemos disculpas a todos los que estaban ahí [...] Se acuerdan cómo se hizo campaña de que se iban a democratizar los medios de comunicación, se iba a acabar con los monopolios, para eso era todo esto", afirmó el mandatario nacional.

"Treinta direcciones generales, pero así están todas. Vamos a irlas presentando porque crearon un andamiaje para permitir la aplicación de las llamadas reformas estructurales, entonces en lo que corresponde al Ejecutivo, ah, porque son autónomos, son independientes", insistió el Presidente.

"Querían incluso en el periodo neoliberal convertir en independiente el SAT [Servicio de Administración Tributaria], que darle al Ejecutivo el manejo de la política fiscal, más porque imaginaban que íbamos a llegar nosotros y la política fiscal era para ellos lo fundamental, porque no pagaban impuestos o se les condonaban, no todos porque me reclaman de que por qué generalizo", agregó López Obrador.

NO ES UNA MEDIDA POLÍTICA: MONREAL

"Está muy alejada de ser medida política. Es una medida efectiva para poder concentrar órganos, cuya función es clave para el desarrollo de la nación [...] Es natural que la Oposición lo diga, pero no es así, si hubiera esa intención los propios titulares de los órganos lo dirían", indicó Monreal Ávila.

"Se trata de fusionar instituciones de la misma naturaleza, así funcionan en varias partes del mundo. La última experiencia es España donde se fusionaron los tres órganos [...] Se logra eficacia, austeridad y resultados positivos de un órgano tan importante. Hay un propósito clave: efectividad con órganos autónomos del Estado, fusión y evitar dispersión y generar economías", detalló el senador de Morena.