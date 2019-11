AMLO está totalmente en contra de Ley Bonilla, pero no interpondrá acción de inconstitucionalidad: Scherer VIDEO

Scherer Ibarra indicó que a pesar de estar en contra, el titular del Poder Ejecutivo Federal no interpondrá un recurso ante la SCJN, para evitar que se genere una especie de presión sobre la decisión que deberán tomar los ministros ante las cuatro acciones de inconstitucionalidad que ya fueron presentadas por diversos actores.

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador está "totalmente" en contra de la llamada "Ley Bonilla", que pretende extender de dos a cinco años el mandato del nuevo gobernador en Baja California, así lo aseguró este lunes 4 de noviembre, Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia.

"El presidente López Obrador ya se pronunció en términos de lo qué pasó en Baja California y el presidente dijo que está totalmente en contra de lo qué pasó en Baja California", expresó el funcionario federal durante una entrevista con la cadena televisiva La Octava, de Grupo Radio Centro.

Sin embargo Scherer Ibarra indicó que a pesar de estar en contra de la llamada "Ley Bonilla", el titular del Poder Ejecutivo Federal no interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evitar que se genere una especie de presión sobre la decisión que deberán tomar los ministros ante las cuatro acciones de inconstitucionalidad que ya fueron presentadas por diversos actores.

"Pero el presidente López Obrador también es respetuoso del Poder Judicial y sabe el peso que tiene el Ejecutivo en las decisiones que pueda tomar el Judicial. Entonces, el presidente, sabiendo que hay cuatro acciones ya en el Poder Judicial, dice '¿para qué cargo una quinta acción de inconstitucionalidad al Poder Judicial, con el peso que tiene todo el Ejecutivo Federal, que eso puede hacer que el Judicial pueda tomar una decisión distinta a la que pueda tomar", abundó el Consejero Jurídico de la Presidencia.

"Yo ya me pronuncié, en lo personal, no estoy de acuerdo con lo que se hizo en Baja California, que ellos decidan lo que quieran decidir [...] Yo creo está muy largo lo que ya pasó, no creo que tenga mayor discusión. Estoy cierto de que hay una Constitución sobre la que se votó y punto", acotó el funcionario federal.

¿Dos años?, le preguntó un conductor del programa 'Los Periodistas'. "Como debe ser", respondió Scherer Ibarra.