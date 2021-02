AMLO estima crecimiento del PIB de 5% para 2021

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó este lunes un crecimiento para el País de 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente 2021, además de que afirmó que ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) se ha logrado fortalecer la economía popular.

El mandatario nacional aseguró que en lo que va de febrero de este año, se han creado 110 mil nuevos empleos, "y calculamos que va a crecer la economía este año, alrededor de 5 por ciento, entonces sí nos funcionó la estrategia".

"Con la pandemia hemos logrado fortalecer la economía popular y hemos evitado que haya crisis de consumo y la gente abajo de la pirámide, en la base, no han tenido problemas para conseguir sus alimentos y el consumo básico", destacó el político tabasqueño.

"Es una estrategia distinta a la que se aplicaba durante el periodo neoliberal, endeudaban al país para rescatar a los de arriba", señaló, además de que recalcó que entre enero y febrero del presente año se han creado 180 mil nuevos empleos.

"Ya nos estamos recuperando. En enero recuperamos como 70 mil empleos, en lo que va de febrero llevamos como 110 mil nuevos empleos", declaró el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien espera que en los próximos meses sean enviados a México 200 mil millones de pesos en remesas.

"Vamos a destinar en tres meses alrededor de 200 mil millones de pesos. Se van a adelantar recursos, porque además vienen las elecciones y no podemos entregar apoyos en la veda electoral", externó.

"Calculamos que van a llegar al país otros 200 mil millones de pesos en remesas y eso también va abajo, ya lo hemos dicho. Se benefician 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares de lo que mandan nuestros hermanos migrantes que les agradecemos mucho", argumentó.

"Hemos podido salir adelante con esta estrategia, hay países, no quiero presumir, pero hay países que se endeudaron con motivo de la pandemia, que les aumentó la deuda muchísimo, no resolvían el problema social y no están creciendo", dijo López Obrador.

"Nosotros no contratamos deuda adicional, no tuvimos crisis por falta de recursos para la gente más necesitada, no hubieron saqueos de comercios, no faltaron los alimentos, el sector agropecuario, el que produce los alimentos creció en un 2 por ciento", comentó el Presidente.