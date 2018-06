AMLO: Estoy abierto al diálogo con Donald Trump, pero quiero que haya respeto mutuo - Noroeste

AMLO: Estoy abierto al diálogo con Donald Trump, pero quiero que haya respeto mutuo

Al final de un evento que ofreció en Chiapas, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseveró que es importante mantener un diálogo del país de las barras y las estrellas, porque muchos mexicanos viven del otra lado de la frontera

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que estaría dispuesto a ir a Estados Unidos y dialogar con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siempre y cuando garantice respeto a su investidura.

Al final de un evento que ofreció en Chiapas, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseveró que es importante mantener un diálogo del país de las barras y las estrellas, porque muchos mexicanos viven del otra lado de la frontera.

“Tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera y muchos problemas comunes; hay muchos mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos y tenemos que buscar el acuerdo, yo sé que no es un asunto fácil, pero tenemos que tener paciencia suficiente para al final entendernos con el presidente Donald Trump y mantener la relación”, destacó López Obrador.

El respeto que espera –añadió el tres veces candidato a la Presidencia de México– o es por ser Andrés Manuel, sino por ser el representante de México. Además, adelantó que no se quiere exponer a que le falten al respeto.

“Yo estoy abierto al diálogo, pero quiero ver qué trato están dispuestos a darnos, porque yo quiero que haya respeto mutuo, no por Andrés Manuel, si no por lo que voy a representar, el Presidente de México tiene que ser respetado, entonces no me voy a exponer, vamos a que la investidura presidencial sea respetada, sobre todo por los gobiernos extranjeros. […] Si hay condiciones, si se puede establecer un diálogo respetuoso, sí acudiría”, subrayó luego de un mitin en Tapachula.

El fundador y líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rememoró la Alianza para el Progreso, un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica que existió entre 1961 y 1970, para asegurar que buscará un acuerdo similar con estas dos naciones.

Por ello, adelantó que en los próximos días presentará un documento elaborado sobre el proyecto.

“En la época del Presidente Kennedy se llevó a cabo esta alianza, fue un programa de inversión que incluso financió Estados Unidos, en aquel entonces destinaron recursos para el desarrollo de los pueblos de América Latina. Nosotros ahora queremos que haya un acuerdo parecido, que se sustente en la cooperación para el desarrollo y que incluya el problema migratorio, la defensa de los derechos humanos, los salarios para los trabajadores, que se mejoren los salarios en Centroamérica, en México, y sobre todo que haya proyectos de desarrollo para retener a la población en sus lugares de origen, ese es el propósito”.

Por la guerra comercial y la cercanía electoral, las negociaciones del TLCAN se encuentran en una especie de punto muerto, siendo muy poco probable que se cierre la modernización este 2018 y dejando las conversaciones en manos del futuro mandatario de México.

A finales de mayo, el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, redujo al 40 % la posibilidades de lograr el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de los comicios presidenciales del 1 de julio, pero subió el porcentaje al 80 % para finales de año.

Pero hace apenas unos días, y en medio de un aumento de la tensión con Estados Unidos por la imposición de aranceles al acero y aluminio, Guajardo redujo a “algo más del 50 %” una posible solución a estas complejas negociaciones para finales de año.

“El TLCAN 2.0. lo volveremos a negociar el año que entra. Pero pienso que sí lo vamos a poder hacer, porque tenemos avances sustantivos”, dijo hoy a Efe el especialista en Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, quien recordó que, entretanto, se mantiene el convenio del 1994.