AMLO evita hablar de investigaciones contra Ruiz Esparza; no hay que solazarse con la muerte de nadie, dice

Desde Palacio Nacional, el mandatario envió su pésame a los familiares y amigos de Gerardo Ruiz Esparza

Sinembargo.MX

02/04/2020 | 09:02 AM

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, se negó a hablar sobre lo que pasará con las investigaciones abiertas en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien murió el miércoles, a los 70 años, de un infarto cerebral.

MÉXICO._ Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, se negó este jueves a hablar sobre lo que pasará con las investigaciones abiertas en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien murió el miércoles, a los 70 años, de un infarto cerebral.

“No voy a hablar de eso por razones obvias. No hablo de eso. Me gustaría y no lo puedo hacer”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario envió su pésame a los familiares y amigos de Ruiz Esparza, ya que, consideró, “no hay que solazarse con la muerte de nadie”.

“Cada vez que alguien fallece, la familia y los amigos sufren, pudiese yo enviarles a todos mi pésame, a todos. No hay que solazarse con la muerte de nadie. Tenemos que ser cada vez más humanos. Lo que se decía antes y es ahora un lema de la universidad de la Ciudad de México: ‘nada humano me es ajeno'”, afirmó al ser cuestionado por el deceso del ex funcionario del Gobierno priista de Enrique Peña Nieto.

El ex Secretario de Comunicaciones y Transportes falleció a los 70 años de un infarto cerebral, según confirmó este miércoles el ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), de quien era un estrecho colaborador.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y ex colaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México”, escribió Peña Nieto en Twitter.

El ex Secretario, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y originario de Ciudad de México, falleció tras sufrir un aneurisma que lo llevó a internarse este lunes en el Hospital ABC de Observatorio al poniente de la capital mexicana.

Ruiz Esparza, quien tenía 70 años, era uno de los colaboradores más cercanos a Peña Nieto, pues también fue secretario de comunicaciones del central Estado de México cuando Peña Nieto fue Gobernador, de 2005 a 2011.

El ex funcionario estaba bajo investigación por funcionarios del actual Gobierno, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por sospechas de lavado de dinero durante su función pública.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó en noviembre que investigaba a Ruiz Esparza por cargos de corrupción al haber favorecido la operación de la empresa OHL en el Estado de México cuando fue titular de Comunicaciones.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD — Enrique Peña Nieto (@EPN) April 1, 2020

Desde el 2015, se le involucró con el caso de corrupción de OHL México luego de que se divulgaran unos audios en los que se afirmaba que la constructora le habría pagado unas vacaciones, lo que negó el ex funcionario.

Por estos audios, una organización no gubernamental lo denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Nieto también indicó que había una investigación contra Ruiz Esparza por un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística, ya desaparecido.

En julio del año pasado, también se le implicó en presuntos actos de corrupción vinculados con la “estafa maestra”, una investigación que descubrió un presunto esquema de corrupción en varias dependencias del Gobierno federal durante el sexenio anterior, incluyendo la STC.

El funcionario era uno de los políticos de más trayectoria del PRI, el partido que gobernó México por más de 70 años, al ocupar cargos de alto perfil desde 1988, cuando fue coordinador de giras de la Presidencia de la República.