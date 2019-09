AMLO exige a Mireles una disculpa pÃºblica y educarse, tras llamar pirujas y nalguitas a mujeres

AMLO exige a Mireles una disculpa pública y educarse, tras llamar pirujas y nalguitas a mujeres

El Presidente aseguró que se debe revisar si alguien ya presentó una denuncia por las expresiones de José Manuel Mireles Valverde y que en caso de ser así, las autoridades competentes tendrán que resolverlo

Sinembargo.MX

10/09/2019 | 11:06 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a José Manuel Mireles Valverde, Subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, ser respetuoso, después de que llamara “nalguitas” y “pirujas” a las mujeres. Dijo que si no hay denuncias por sus declaraciones, le pedirá que se disculpe.

“Vamos a pedirle que desde ahora, desde hoy mismo, ofrezca una disculpa pública y que no sólo exprese eso, sino que haga el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y a todos los seres humanos”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario también hizo un llamado para que se comprometa a educarse en “esa materia” y a nunca más volverlo a hacer. Sin embargo, destacó que primero es necesario reconocer el error y aceptarlo.

“Algo así, sincero, porque les aseguro que podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos”, señaló desde Palacio Nacional.

Frente a los medios de comunicación, López Obrador reiteró que se debe revisar si alguien ya presentó una denuncia por las expresiones de Mireles Valverde y que en caso de ser así, las autoridades competentes tendrán que resolverlo.

“Yo creo que tenemos que ser respetuosos en general, respetar a las mujeres y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas en todo sentido. Garantizar la libertad a todos y no tener esos desplantes, esas expresiones, no corresponden no sólo a nuestro Gobierno, sino a lo que somos como sociedad. Si hay denuncias, que la autoridad competente resuelva”, afirmó.

“Puede ser que si no hay denuncia, no hay quien resuelva sobre esto, que sí existe, entonces yo antes de pedir la denuncia, le pediría que ofreciera públicamente una disculpa”, finalizó.

MIRELES LLAMA “PIRUJAS” Y “NALGUITAS” A MUJERES

El Subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán se refirió a una mujer como “nalguita” al dar un discurso en Uruapan, Michoacán.

Mireles lo vuelve hacer. Ahora además de "pirujas" se refiere a la mujer como "NALGUITA" ¿Que podria esperar Mexico de personas simpatizantes de Amlo y de Morena? ¡Nacos, vulgares e ignorantes! ¿Hasta cuando permitiremos que gente así sean servidores públicos? pic.twitter.com/5e4Puq5pHz — Luna Gil (@LunaGilV) 9 de septiembre de 2019

En un nuevo video que circula en redes sociales, se observa al ex líder de las autodefensas relatar una anécdota a personal médico de un hospital, en donde cuenta que una persona lo amenazó con tomar una delegación si no le daba una plaza para una mujer que había conocido.

“Me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una ‘nalguita’ nueva, son palabras de él, no mías”, se escucha decir a Mireles en la grabación.

Ante las risas de algunos de los asistentes, aclaró ” yo les llamo de otra cosa, a lo mejor más feas pero son palabras mías”.

El pasado 4 de septiembre, durante una ceremonia oficial en el ISSSTE de Apatzingan, Manuel Mireles llamó “pirujas” a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia, acusándolas de pagar bajas cuotas y exigir atención médica costosa para el tratamiento de enfermedades crónicas.

En un video difundido por medios locales se puede ver cómo el doctor Mireles ejemplifica un caso de una paciente que necesita hemodiálisis con un costo de mil 200 pesos en sector privado, mientras la cuota entregada por los empleados es de 429 pesos.

Errar es de humanos, rectificar también. 👩‍🦰vivan nuestras mujeres. pic.twitter.com/ykA7UwCSmA — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) 5 de septiembre de 2019

“Los que aportan nada más son 90 mil y son 429 pesos mensuales. Ahorita acabamos de hablar con un paciente que está pidiendo apoyo del ISSSTE para continuar con su hemodiálisis. La hemodiálisis afuera, la más barata, está en mil 200 pesos; y tienen que hacerse una cada siete días”.

Horas más tarde, el ex líder autodefensa publicó otro video en su cuenta de Twitter, en donde se disculpó por su “indebida alusión”, según dijo.