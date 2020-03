AMLO felicita a mujeres tras #Marcha8M; hay 'conservadurismo disfrazado de feminismo', acusa

Criticó además la cobertura amplia que algunos medios hicieron con transmisiones en vivo de lo que pasó durante la marcha

Carlos Álvarez

09/03/2020 | 07:19 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló durante la conferencia matutina de este lunes sobre lo sucedido en todo el país durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, el político tabasqueño reclamó a los medios de comunicación que realizaron una cobertura en tiempo real y aseguró que en México hay un “conservadurismo disfrazado de feminismo”. El mandatario nacional destacó que se reportó saldo blanco durante la movilización de mujeres, con excepción de la Ciudad de México, donde pequeños grupos de mujeres realizaron destrozos.

Además, López Obrador destacó la reacción que tuvieron las autoridades de la capital de la República ante los hechos de violencia, y celebró que no se reprimiera a las manifestantes. "No hubo represión, pese a las provocaciones. No va haber represión, somos diferentes", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal desde el Palacio Nacional.

"Quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento de ayer, en la conmemoración de Día Internacional de la Mujer y hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia, que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa. No hubo represión, no se puede hablar hoy de un Estado represor, nunca el Estado en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo", expresó el presidente.

"Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos en contra de la violencia, de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la Cuarta Transformación, es el conservadurismo disfrazado de feminismo y de lo que resulte", argumentó el mandatario nacional.

"Me llamó la atención ayer, porque nosotros venimos de la lucha social y de la oposición, nunca tuvimos cobertura de los medios como ayer, Televisa en vivo, Milenio en vivo, todos muy atentos informando", dijo López Obrador.

"No pudieron los conservadores articularse, siguen sin poder agruparse para formar todo lo que conocemos como reacción. Ahora están moralmente y políticamente derrotados, el triunfo de la reacción es moralmente imposible [...] Ahora el Gobierno representa a todos los mexicanos", aseveró el presidente.

"Vamos a seguir adelante con la transformación del país, conduciéndonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobre todo en no caer en ninguna provocación para no reprimir al pueblo, esto que quisieran los adversarios para tener elementos, no lo van a lograr", externó el político tabasqueño.