AMLO firma acuerdo con 23 bancos para refinanciamiento de crédito de 8 mil mdd para Pemex [VIDEO]

El acuerdo fue firmado tras una reunión efectuada en el Palacio Nacional, calificada por el presidente como la operación de este tipo más importante en la historia de México

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de 23 bancos nacionales y extranjeros firmaron este jueves un acuerdo de refinanciamiento para renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares, con tasas de interés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante lo que resta del Gobierno del político tabasqueño.

El acuerdo fue firmado tras una reunión efectuada en el Palacio Nacional, calificada por el presidente como la operación de este tipo más importante en la historia de México, a la cual acudieron representantes de 23 bancos nacionales y extranjeros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mundo.

A nombre de los banqueros, Nuno Almeida Matos, el director ejecutivo de HSBC en México, sostuvo que haber concluido de forma exitosa esa operación demuestra la confianza de la situación actual de Pemex y del Gobierno federal encabezado por López Obrador.

"Esta transacción abona para que otros sectores económicos se sumen a este ambiente de confianza tan importante para la inversión y crecimiento de México. Es una muestra más de que en HSBC creemos en las relaciones y estamos decididos a continuar con el apoyo a Pemex y al gobierno federal", indicó Almeida Matos.

Por su parte, el mandatario nacional sostuvo que Pemex es una empresa fundamental para el desarrollo del país, pero quedó maltrecha porque no se administró adecuadamente, ni con honestidad, abundó López Obrador durante la reunión privada con los 23 banqueros nacionales y extranjeros.

"Considero que un signo de los nuevos tiempos tiene que ser el permitir la corrupción en empresas, en el sector financiero, en el gobierno en su conjunto, en todos los países del mundo, creo que debemos de seguir el ejemplo de países en donde no hay corrupción y será de la relación virtuosa de que por no haber corrupción no hay pobreza y no hay inseguridad y no hay violencia", sostuvo el presidente.

El titular del Poder Ejecutivo Federal puso de ejemplo a los países nórdicos Suecia, Dinamarca, Noruega porque ocupan los primeros sitios en honestidad. "Esta variable que no se tomaba en cuenta es lo que nos está permitiendo rescatar a Pemex, rescatar al sector energético y rescatar a nuestro país", abundó López Obrador.

"Firmamos un acuerdo de refinanciamiento para renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares, con tasas de interés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a Pemex durante todo el sexenio", indicó el mandatario nacional en sus diversas cuentas de las redes sociales.