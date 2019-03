AMLO firma carta en la que promete quedarse solo 6 aÃ±os

AMLO firma carta en la que promete quedarse solo 6 años

El Presidente de la República signa un compromiso de no reelección

Sinembargo.MX

19/03/2019 | 07:46 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana su compromiso de no reelección. Reiteró que él es maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. “Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima Ley y que en el 2024 me iré allá por Palenque”, dijo esta mañana.

El documento que firmó el Jefe del Ejecutivo Federal dice lo siguiente:

Al pueblo de México, a lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato.

Así lo hice cuando fui Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso. Así a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie.

Ciertamente fue elegido para ejercer la Presidencia durante un sexenio, pero según nuestra carta Magna el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno es decir: el pueblo pone y pueblo quita.

Para cumplir este compromiso envíe al congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa.

Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía vociferan que la propuesta de someterme a la revocación de mandato encubre la intención de someterme a la reelección.

Ante este infundio me es necesario […] asentar lo siguiente:

1. Soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección.

2. Me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder.

3. Creo que el poder solo tienen sentido y se convierte en virtud cuando se pone a servicio de los demás.

4. Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción e impunidad y convertir a México en una República próspera, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación.

5. En consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir contra la Constitución sino ir contra mis principios.

Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima Ley y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid, que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder.

Ciudad de México, 19 de marzo de 2019.

El pasado 14 de marzo, en la Cámara Baja se discutió la revocación de mandato lo que generó que legisladores de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) subieran a la tribuna para mostrar una lona con la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección”, además carteles con el mensaje “#RevocaciónEsReelección”. Ese mismo día, con 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular.

En un comunicado, el recinto legislativo detalló que entre otros puntos, la reforma establece el derecho y la obligación de los ciudadanos de votar en los procesos de revocación de mandato del Presidente de la República.

Asimismo, destacó que reduce el porcentaje del número de electores requerido para que éstos puedan solicitar al Congreso de la Unión la realización de consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

En respuesta, el 15 de marzo, López Obrador aseguró que firmaría el compromiso de no reelección. “No soy un ambicioso vulgar, voy a servir si lo decid el pueblo, seis años”, aseguró ese día el primer mandatario.