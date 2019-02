AMLO firma decreto para acceder a archivos del CISEN y la Federal de Seguridad

La próxima semana estarían disponibles para los ciudadanos que deseen consultarlos

Noroeste / Redacción

27/02/2019 | 11:50 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer martes el decreto para abrir al público todo el contenido de los expedientes de los extintos órganos de inteligencia Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

"Ayer firmé ya el decreto para revisar los archivos del Cisen y de la Policía Federal de Seguridad en Lecumberri, lo que era Lecumberri, que es el Archivo General de la Nación. Ya se va a poder revisar, firmé ayer el acuerdo, ya seguramente la semana próxima ya van a poder asistir", dijo el mandatario nacional en su conferencia matutina.

López Obrador había dicho que una parte del archivo nacional del país estaba reservado, por lo que ofreció hacer públicos todos los expedientes. En abril del año pasado, en plena campaña electoral, el político tabasqueño adelantó, que de ganar, él mismo buscaría su expediente personal en las instalaciones del Cisen, para conocer su contenido.

Aunque no lo dijo tal cual, el presidente de la República dio a entender que ya tuvo acceso a algunos expedientes que lo mencionan, donde identificó que existen falsedades y advirtió que cada expediente deberá verse con esa prevención, ya que no todo lo que se asentaba en dichos documentos era verdad.

"Les adelanto una cosa: no todo lo que se dice ahí es cierto. Acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del Estado, hablo por otros y también por mí. Hay muchas cosas que no son ciertas, no porque sea el archivo del Cisen, o de la DFS, ya todo lo que ahí se especifica es cierto", señaló el mandatario nacional.

"Inventaban cosas y fabricaban denuncias, sobretodo para cuando se trataba de opositores al Estado [...] Siempre había cosas que no son ciertas. Cuando vi una parte, no tengo tiempo para todo, dije 'esto no es verdad'. Cuando se abra, pídanlo", abundó López Obrador sobre los expedientes que se encuentran en el antiguo Palacio de Lecumberri, sede del Archivo General de la Nación.

La apertura de dichos archivos sería la próxima semana, para lo que habrá una reglamentación que el mandatario nacional anunció dará a conocer el próximo viernes, sin embargo, López Obrador precisó que se requerirá de becarios para el trabajo de desclasificación, ya que lo asentado en los documentos "creció mucho".

López Obrador recordó que, al llegar a la Presidencia, el director del AGN le expuso que había secciones a las que ni siquiera él podía ingresar, por lo que debieron retirar al personal del Cisen, para entonces ya extinto, que seguía custodiando el acervo documental, asociada a la llamada "guerra sucia" de las décadas de los setenta y ochenta del Siglo pasado.