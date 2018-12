AMLO firma iniciativa para derogar la Reforma Educativa; compromiso cumplido, dice a maestros

Nunca más se les va a volver a faltar el respeto, como se había hecho en el anterior Gobierno, argumenta

noroeste.com

12/12/2018 | 07:21 AM

Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa que presentará este mismo miércoles, para derogar la Reforma Educativa y así dotar del derecho a la educación gratuita y de calidad en todos los nivels.

"La educación que no es un privilegio sino un derecho de todos: educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares [...] Compromiso cumplido, maestras y maestros", dijo el mandatario nacional, para después prometer que "jamás se le va a faltar el respeto a los docentes".

"También en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familia y con maestros, esto es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa que se hizo contra la voluntad de los maestros", expuso López Obrador.

"Y también mencionar que nunca, jamás se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros, eso se termina, hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio", dijo el presidente.

"En el periodo neoliberal una de las características fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión sino que las universidades no tenían presupuesto para cupo", abundó.

El nuevo proyecto educativo será que ningún joven se quede sin estudiar, sobre todo en los niveles medio superior y superior, como sucedía hasta ahora "con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión", ya que según el mandatario nacional, la realidad es que las instituciones no tienen los recursos suficientes para albergar a todos los aspirantes.

Para atender la demanda el presidente López Obrador prometió que se construirán 100 universidades, además de que se darán becas y "nunca jamás se le faltará el respeto a los maestros", ya que habrá una buena relación con el magisterio.

Por su parte, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que una vez aprobada la reforma en la Cámara de Diputados, se revaluará al magisterio para reconocer al docente como agente de cambio, accediendo así a capacitaciones constantes.

A los principios básicos de educación, conferidos en el Artículo 3 de la Constitución, se agregarán la integralidad, equidad y excelencia. También se fortalecerán las escuelas normales, donde se forman los maestros de México, indicó el titular de la SEP.

En los planes de estudio se promoverán los valores, la historia, el arte, la música, respeto al medio ambiente, entre otros, para una "educación integral". Además, se cancelará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y en su lugar se conformará una institución que "revalorice" a los profesores.

-Información en desarrollo...