AMLO firma memorÃ¡ndum para detener aplicaciÃ³n de la Ley vigente de la Reforma Educativa

AMLO firma memorándum para detener aplicación de la Ley vigente de la Reforma Educativa

Sinembargo.MX

16/04/2019 | 11:05 AM

Ciudad de México (SInEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el memorándum dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la de Educación Pública (SEP) ya la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “para detener y dejar sin efecto” la Reforma Educativa.

El documento recomienda, entre otras cosas, que la nómina de los maestros quedará en control del Estado, que se reinstalará a los docentes despedidos y que se realicen las diligencias necesarias para liberar a los maestros y luchadores sociales aún presos por su oposición a esta ley.

“Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada Reforma Educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”, se lee en el documento que firmó esta mañana el Jefe del Ejecutivo federal.

“Hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada Reforma Educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional; sin embargo, la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”, añade.

En el memorándum, López Obrador recomienda lo siguiente:

A la SEP le pide garantizar que la educación sea obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad en tanto se alcanza un consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad.

También solicita a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal involucradas que dejen sin efecto todas las medidas derivadas de al Reforma Educativa.

A la Secretaría de Hacienda le pide que tome el control de la nómina del sector educativo y que impida “prácticas patrimonialistas, ‘aviadores’ y cualquier otra forma de corrupción”. También informa que la SEP será quien administre las plazas magisteriales.

“La SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”, añade.

En tanto, a la Segob le instruye realizar “las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas”. También anuncia que se va a indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida “por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.

“Finalmente, aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”, finaliza.

En un video, desde su oficina en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador informó del memorándum y detalló que la medida es mientras en el Congreso “se resuelve la reforma” para garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares.

Antes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador adelantó que enviaría el memorándum. Ahí recalcó que el manejo de las plazas quedará en manos del Estado, con objetivo también de que no se piense que la lucha de los maestros es para tener el control de este rubro.

“Y la nómina porque ya también es tiempo de que se le pague a los maestros, que se tenga una nómina confiable, que no haya lo que se conoce coloquialmente como aviadores”, añadió.

Señaló que los docentes tienen derecho a manifestarse, sin embargo, recalcó, no hay “cabida para el extremismo”.

Consideró que algunos líderes quieren manipular. “Si no tienen razón, pues no van a tener prestigio, no van a tener de su lado la opinión pública, que es una fuerza muy poderosa”, previó.

El 25 de febrero de 2013, Peña Nieto promulgó su Reforma Educativa en el patio de honor de Palacio Nacional. “Este es un cambio de fondo que marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas; así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana”, dijo ese día.