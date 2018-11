AMLO garantiza que no irÃ¡ contra corruptos del pasado... inmediato

AMLO garantiza que no irá contra corruptos del pasado... inmediato

Pero promete que desde el inicio de su gobierno, no se tolerará un solo caso

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no se va a “empantanar” persiguiendo a corruptos y ofreció perdonar los casos de corrupción previos, y que al comenzar su gobierno, dijo, “no se tolerará ningún caso”.

Entrevistado por medios al finalizar la Guardia de Honor en conmemoración de la Revolución Mexicana, López Obrador fue cuestionado sobre si podría haber perdón en casos de corrupción en el país.

“Todo lo que está en curso no se puede detener. Yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata, no es darle la orden al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que son poderes independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso se tiene que concluir, y la autoridad competente tiene que resolver”, respondió.

Sin embargo agregó que lo que ha venido sosteniendo desde su campaña que su Gobierno no apostará a la persecución y que su fuerte no es la venganza.

“El planteamiento que hice anoche y que he venido sosteniendo desde la campaña, es que nosotros no apostemos a la persecución. No es mi fuerte la venganza, no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”, añadió en referencia a la entrevista que dio la noche del lunes a Televisa.

El Presidente electo consideró que “si se optara por eso [la persecución], si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba, y no sólo los de ahora, de tiempo atrás. Esta crisis no es del mes pasado, del año pasado, es de sexenios”.

Al ser cuestionado si se trataba de un perdón, López Obrador respondió:

“Sí es un perdón. Así es eso lo que se está planteando. Decirle al pueblo de México, punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción, de impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una etapa nueva. Que ya inicie una nueva historia, y que hacia delante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie. Que se pueda juzgar al Presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares y que se destierre la corrupción de México para siempre”.

El Presidente electo encabezó esta mañana una ceremonia para conmemorar el 108 aniversario de la Revolución Mexicana en el parque Alameda Ánfora, ubicado a un costado del Archivo General de la Nación, en la colonia Ampliación Penitenciaria, en la alcaldía de Venustiano Carranza.