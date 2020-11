AMLO ha entregado malas cuentas: Jacobo Gutiérrez

Para este 2020 la caída será estrepitosa del Producto Interno Bruto, asegura

Belizario Reyes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha entregado malas cuentas en los dos años que lleva de gobierno, son resultados totalmente insatisfactorios para los ciudadanos y seguramente tendrá un costo político para Morena en las elecciones del próximo año, dijo el líder de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez.

"En síntesis, lo que podemos decir es que este gobierno que ha encabezado López Obrador en estos dos años ha entregado malas cuentas, resultados totalmente insatisfactorios para los ciudadanos y seguramente estos malos resultados se van a ver reflejados en las urnas el próximo año".

"Nosotros no tenemos la menor duda que va a haber un voto de castigo en contra de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) por estos malos resultados que se han tenido por parte del Gobierno federal que ha dejado a su suerte a los sectores productivos y a los propios mexicanos, ha habido recortes a la pesca, al campo, a la ganadería, se han recortado apoyos a las mujeres, a los refugios para mujeres, ha habido una total insensibilidad del Gobierno federal para atender el tema de los feminicidios y todo eso va a tener un costo político".

En entrevista hoy en este puerto donde encabezó una conferencia de prensa para después acudir a entregar 200 despensas en total en las colonias Benito Juárez y Pino Suárez, en esta ciudad, para posteriormente encabezar una reunión en Concordia, añadió que López Obrador como candidato a la Presidencia de la República hizo muchas promesas, muchos compromisos que llevaron a que la mayoría de los mexicanos, más de 30 millones, le dieran su voto.

"Sin embargo, ya como Presidente, López Obrador no ha cumplido los compromisos que hizo con los ciudadanos, su Gobierno ha tenido mal desempeño, pobres resultados, le ha quedado a deber sin duda a los mexicanos y eso lo podemos ver en cada uno de los renglones, por ejemplo en materia económica el 2019, después de varios años en que la economía venía creciendo a un 2 por ciento en promedio, y que él decía que era un crecimiento mediocre, el 2019 sin coronavirus, sin pandemia se tuvo una contracción de la economía del 1 por ciento", enfatizó Jacobo Gutiérrez.

"Para este 2020 la caída va ser estrepitosa del Producto Interno Brito, se estima que vamos a caer el 10 por ciento, una caída histórica, de tal manera que vamos a tener dos años consecutivos sin crecimiento de la economía, algo que no ocurría desde la gran depresión de 1929-1930, dos años consecutivos sin crecimiento de la economía".

En lo que tiene que ver con la seguridad los resultados también son desastrosos, hay una espiral de violencia en todo el País que no se ha podido controlar porque la estrategia ha sido equivocada, esa estrategia de abrazos y no balazos, pues evidentemente no dio resultados, de tan manera que 2019 fue considerado el año más violento en toda la historia de México con 37 mil homicidios dolosos y todo parece indicar que ese récord se va a superar este año donde se estima que se tendrán 40 mil homicidios dolosos, continuó.

Mientras que en la política social dijo que es cierto que este Gobierno federal está gastando mucho, pero sin resultados en lo que tiene que ver con el combate a la marginación y la pobreza, se habla de que 10 millones más de mexicanos van a ingresar a la pobreza debido a que el Gobierno no supo implementar una estrategia adecuada para evitar la pérdida de empleos con motivo de la pandemia del coronavirus.

"En este tema también de la salud los resultados del Gobierno Federal son muy malos, ubican a México como uno de los peores países en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia del Covid-19, ocupamos el octavo lugar en casos confirmados de Covid a nivel mundial y el cuarto en muertos por coronavirus, eso por sí solo nos habla de una tragedia en el País", subrayó el legislador priista.

"Ellos dijeron que 60 mil muertos (por coronavirus) iba ser un escenario catastrófico y ya se superó ese escenario catastrófico, estamos ya con más de 105 mil muertos y en verdad es una tragedia nacional y alguien tiene que responder por eso".