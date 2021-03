AMLO informa que 25 Gobernadores se adhieren al Acuerdo Nacional por la Democracia

Carlos Álvarez

01/03/2021 | 07:47 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que un total de 25 gobernadores se han suscrito o adherido al Acuerdo Nacional por la Democracia, mismo con el que se comprometen a no intervenir para apoyar a ningún candidato ante las elecciones del 6 de junio.

"Les agradecemos mucho su confianza. Y hay que esperar, porque es muy probable que se adhieran más a este Acuerdo", señaló el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, de este lunes 1 de marzo.

"Hay una muy buena respuesta, de los gobernadores. Y el propósito es dejar a los ciudadanos, que libremente decidan, sobre quién debe gobernarlos, representarlos. Hay condiciones inmejorables, históricas, para establecer, de una vez y para siempre, un verdadero sistema democrático", insistió el político tabasqueño.

"Dejar atrás el fraude electoral, que ha caracterizado la vida pública del país, para vergüenza de nuestro pueblo, y, para vergüenza de nuestra Nación. Por eso, se hace este llamado, porque estamos en vísperas de las elecciones, y hay condiciones, repito, inmejorables", agregó López Obrador.

"Ya cada vez son más independientes las instituciones electorales, el pueblo quiere la democracia, y hay voluntad política en la Presidencia de la República. Porque eso es muy importante. Si no hay voluntad política para hacer valer la democracia, pues no se avanza, no se logra ese propósito", abundó el Presidente.

"Y decirle a toda la gente que ayudemos. Debemos actuar como guardianes de la voluntad del pueblo. Que no haya ningún fraude, que se termine ya, con esa práctica antidemocrática", dijo el mandatario nacional.

Los gobernadores que han aceptado el Acuerdo, son: Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Jaime Bonilla Valdez (Baja California); Claudia Sheinbaum Pardo (CDMX); Rutilio Escandón Cadenas (Chiapas); Javier Corral Jurado (Chihuahua); Miguel Riquelme Solís (Coahuila); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima).

Además de, José Rosas Aispuro Torres (Durango); Alfredo del Mazo Maza (EDOMEX); Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato); Omar Fayad Meneses (Hidalgo); Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco); Silvano Aureoles Conejo (Michoacán); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos).

Asimismo, Antonio Echevarría García (Nayarit); Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León); Alejandro Murat Hinojosa (Oaxaca); Miguel Barbosa Huerta (Puebla); Francisco Domínguez Servién (Querétaro); Juan Manuel Carreras López (San Luis Potosí).

También, Adán Augusto López Hernández (Tabasco); Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Marco Antonio Mena Rodríguez (Tlaxcala), Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); y, Alejandro Tello Cristerna (Zacatecas).

El acuerdo pide a los gobernadores no apoyar a ningún candidato de ningún partido, no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, y, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas electorales.

El 23 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo federal informó que envió una carta a los diversos gobernadores del país, para exhortarlos a que no intervengan para apoyar a ningún candidato ante las elecciones del 6 de junio.

“Los convoco a que juntos hagamos historia […] el acuerdo nacional por la democracia y su efectiva ejecución nos permitirá la ansiada democracia de manera perdurable y ello elevará a nuestro país a lo más alto del concierto de las naciones, atrás quedarán malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales”, señaló el mandatario nacional en su misiva.

“Tenía pensado dar a conocer un documento. Es una carta que el día de hoy estoy enviado a la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich [Arellano], a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum [Pardo], y a los gobernadores, y quiero leerla para que los mexicanos se enteren”, indicó el político tabasqueño.

“En consecuencia, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional por la democracia. Yo actuaré con rectitud y en defensa de la voluntad popular. Los exhorto a que no apoyemos a ningún candidato de ningún partido, a no usar dinero público, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas antidemocráticas que deben quedan en el pasado”, enlistó López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal pidió a los diversos gobernadores tomar como ejemplo al ex presidente Francisco Ignacio Madero González​​​ y su ideal de una república democrática.

“Tomemos como ejemplo a Francisco I. Madero, nadie como él ha creído con tanta devoción en la democracia, nadie se ha preocupado como él en ese ideal. Creía con toda sinceridad que al establecer una República democrática, México avanzaría hasta la prosperidad”, mencionó el Presidente.

“Por eso, Madero ha sido único. ¿O a caso sabemos de otro presidente en la historia de México que haya escrito a los gobernadores que se abstengan de manipular el voto?”, señaló López Obrador, para luego indicar que este acuerdo nacional con los mandatarios estatales permitirá establecer la democracia de manera perdurable en el país.

“Se sostiene desde la Presidencia de la República el indeclinable compromiso de hacer respetar la voluntad del pueblo, por eso no tengo duda de que en esta gran tarea contaremos también con la más amplia y convencida colaboración de todos ustedes”, destacó.

“La historia nos ha enseñado que la estabilidad política no se consigue en la ausencia de libertad ni mediante el puro progreso material, la democracia podrá no traer el cuerno de la abundancia pero si equilibrios necesarios para evitar que una persona o una minoría se adueñe del poder público”, adujo.

“Los convoco a que juntos hagamos historia. El acuerdo nacional por la democracia permitirá establecer la democracia de manera perdurable y elevará a nuestro país en lo alto del concierto de las naciones […] Atrás quedarán imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo seguirá dando ejemplo de dignidad y grandeza. Esta es la carta que envío el día de hoy a los gobernadores”, finalizó.

"Es así que sin titubeo alguno y con plena convicción nos unimos al llamado para que juntos sigamos haciendo historia, el día de hoy a través de nuestra adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia, asumiendo con entusiasmo y respeto su efectiva ejecución, convocando a todas y a todos a establecer en nuestra Patria la tan ansiada democracia de manera perdurable", declararon los gobernadores de la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, el pasado 28 de febrero, al adherirse al Acuerdo.

"Hoy, como gobiernos de las entidades que representamos actuaremos con toda responsabilidad para garantizar al lado de nuestro pueblo, elecciones limpias que hagan valer el Artículo 39 de la Constitución: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", expresaron los gobernadores afines a López Obrador, a través de un comunicado.