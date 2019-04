AMLO insiste en MinatitlÃ¡n que la violencia es heredada; usan la desgracia para culparnos, afirma

AMLO insiste en Minatitlán que la violencia es heredada; usan la desgracia para culparnos, afirma

Desde Minatitlán, Veracruz, donde ayer comenzó a operar la Guardia Nacional, apenas unos días después del ataque del pasado 19 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la violencia se ha heredado “de pasadas administraciones, porque nuestros adversarios, la prensa fifí y la prensa que está acostumbrada a vender su libertad quieren aprovechar hasta estas desgracias para culparnos, como si nosotros en estos meses hubiésemos alentado la creación de las bandas

Ciudad de México (SinEmbargo).- Durante una visita de inspección a la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, municipio donde el pasado 19 de abril un comando ejecutó a 13 personas, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que los problemas de inseguridad se heredaron de administraciones anteriores.

“Ahora, estos lamentables casos, que se heredan de pasadas administraciones, porque nuestros adversarios, la prensa fifí y la prensa que está acostumbrada a vender su libertad quieren aprovechar hasta estas desgracias para culparnos, como si nosotros en estos meses hubiésemos alentado la creación de las bandas”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador agregó que “se olvida que durante el Gobierno de Calderón [Felipe Calderón Hinojosa] y Peña Nieto [Enrique Peña Nieto] hubo más de un millón de víctimas”, pero aseguró que su administración federal dejará la casa en orden.

Además destacó que a diferencia de gobiernos anteriores, ahora “aquí en Veracruz tenemos una gran ventaja, el Gobernador es un hombre honesto y limpio, y eso es una ventaja muy importante, eso hace la diferencia. Porque antes en Veracruz el Gobierno era el problema, era el que representaba a la banda que más dañaba al pueblo de Veracruz, y esto también sucedía a nivel nacional”, destacó el Jefe del Ejecutivo.

Y para frenar la violencia, el Presidente dijo que su Gobierno ya dio respuesta a los habitantes de Minatitlán, y de Veracruz, con el inicio de operaciones de la Guardia Nacional en dicho municipio.

Sobre los responsables del ataque del pasado 19 de abril, comentó que se buscará a los responsables de dicho crimen y se les castigará.

El Presidente también comentó el caso de la empresa Odebrecht, que, dijo, “llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos”, lo cual, en sus palabras, significaba que la corrupción se había metido hasta “la cocina”, y destacó que “ahora esas empresas extranjeras ya no tendrán oportunidad de participar en licitaciones”.

Sobre la Refinería Lázaro Cárdenas, el tabasqueño comentó que se han invertido “4 mil millones de dólares en la refinación, y no estamos produciendo lo que se podría obtener en gasolinas, en diesel, y de otros petrolíferos, por eso esta visita es para mejorar la producción”.

Además indicó que se van a destinar dos mil millones de pesos este año para la Refinería, y que “ya se están haciendo las compras para equipo, para herramientas, y un distintivo de este trabajo es que se va a hacer con trabajadores de Pemex, van a ser los trabajadores, los técnicos mexicanos, los encargados de la rehabilitación, trabajadores de planta y transitorios, en activo y también trabajadores jubilados, porque vamos a usar la experiencia de quienes todavía tiene mucho que aportar para el rescate de la industria petrolera”, destacó.

Sobre los proyectos para el desarrollo del Istmo, el tabasqueño dijo que en esa región del país se buscará ampliar las oportunidades para que haya desarrollo, con proyectos que incluyen “crear un corredor para que [el Istmo] sea una zona franca y bajen los impuestos, como se está haciendo ya en la frontera norte”.

Recordó que la política económica de administraciones no funcionó, “fue una catástrofe la política neoliberal, fue un gran fracaso. Por eso expongo de esta manera pero vamos a levantar la petroquímica, estamos viendo si lo hacemos asociándonos con la IP porque no podríamos tener toda la inversión publica necesaria”.

Mala para los conservadores, ya se hizo la consulta y la gente está a favor del proyecto. Ni modo perdieron porque la gente sí quiere que haya trabajo. Los conservadores lo que quieren es seguir robando, por eso quieren que nos vaya mal, nada mas que se van a quedar con las ganas.

Además indicó que el proyecto para la mejora del Itsmo cuenta con el respaldo de la población, puso como ejemplo la consulta donde participaron habitantes de dicha zona, dijo que “ya está avanzando mucho la integración lo que va a llevarse a cabo es un proyecto de participación mixto, del gobierno, de IP y del sector social. Van a participar los dueños de la tierra donde se van a establecer la planta, donde van a crearse los centros de producción, pueden ser ejidos o pequeñas propiedades. Los dueños de las tierras van a pasar a ser dueños de las propiedades que se van a construir”, comentó.

El Presidente de la República añadió que Petróleos Mexicanos cuenta con la experiencia”suficiente para sacar adelante la industria petrolera. Hay hombres y mujeres trabajando en las refinerías, hay muchas mujeres (obras y técnicas) con muy buen nivel. Hablamos con ellos sobre la situación sindical, está por aprobarse una reforma constitucional en materia laboral para que en los sindicatos haya elecciones limpias y libre, que el voto sea personal, libre y secreto y se acabe con el charrismo sindical. Que sean los trabajadores de manera libre, sin presiones, voten. Nosotros vamos a cuidar eso porque ya el gobierno nuevo no tiene partido favorito, ya no tiene sindicato favorito, ya no tiene medios de comunicación favoritos, ya no tiene grupos de intereses creados favoritos, ya se acabó. También se terminó, lo que existió, de que el poder era la apéndice, estaban subordinados”, dijo.

Además indicó que la empresa petrolera se está regenerando, “hace cuatro años se aprobó la mal llamada Reforma Energética, fue un rotundo fracaso, entregaron contratos a particulares y quienes lo recibieron no han aportado nada de producción de petróleo, es mínimo. 107 contratos, no llegó la inversión. Fue un fracaso. Teníamos 2 millones 400 mil barriles. iba a aumentar a 3 millones, nos dejaron en 1 millón 650 mil barriles diarios. Ahora estamos estabilizando para que ya no siga cayendo, detuvimos la caída y vamos a remontar esa caída”, remarcó.

RECONOCE A MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO

El Presidente aprovechó para reconocer a María de los Ángeles Moreno, ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien falleció durante las primeras horas de este sábado, a quien calificó como una mujer progresista y una gran profesional. Con ella, dijo, tuvimos coincidencias cuando goberné en la Ciudad de México, porque era una profesional de la política y una gran economista.

INICIA GUARDIA NACIONAL

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, a los habitantes de Minatitlán, que “no están solos”, al hacer referencia a la reciente masacre que acabó con la vida, en un sólo evento, de 13 personas y un bebé.

Pero les dijo claramente que “no se puede enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia”. Va a haber inversión, destacó. Señaló que habrá trabajo, becas y apoyo a los negocios. Ofreció abrir parques industriales y poner en marcha el Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. “Tenemos que quitarle los jóvenes a las bandas”, indicó.

Allí mismo, hoy se instaló allí la primera coordinación de la Guardia Nacional. El General Luis Cresencio Sandoval lo hizo oficial.

Este mismo día, el Gobernador Cuitláhuac García afirmó que fueron detenidas ya tres personas involucradas en el ataque armado. Habló de traer seguridad pero también progreso.