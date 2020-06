AMLO insiste en reactivar movilidad, mientras inicia la reapertura

Noroeste / Redacción

A pesar de que la Secretaría de Salud federal envió a los gobernadores su propuesta de semáforo de alerta Covid-19 para la próxima semana (entre el 15 y el 21 de junio) en la que todo el territorio nacional se mantendrá en rojo, con excepción de Tamaulipas, que estará en naranja, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este jueves que los ciudadanos venzan el miedo a salir mientras el país inicia la reapertura, luego de las medidas de contingencia sanitaria causadas por la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV-2.

Hasta el miércoles (día 10 de la llamada “Nueva Normalidad”), en México sumaban 129 mil 184 casos confirmados acumulados de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), 4 mil 883 más que un día antes, así como 53 mil 608 sospechosos; 186 mil 570 negativos; 19 mil 897 activos confirmados; y 15 mil 357 defunciones (708 más que el día anterior), de un total de 369 mil 362 personas estudiadas.

Según lo informó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno federal, 101.1 era -hasta ese día- la tasa de incidencia nacional de casos confirmados acumulados por cada 100 mil habitantes, mientras que 15.6 es la tasa de incidencia nacional de casos activos por cada 100 mil habitantes.

"Buscar el equilibrio, ser muy responsables con la atención a la pandemia, no decir, ya no hay peligro, ya no hay riesgo y exponernos. No, vamos a seguir pendientes, cuidándonos", indicó el titular del Poder Ejecutivo federal desde el Palacio Nacional.

"También con la idea de que más que prohibiciones es ir dejando la responsabilidad a la gente que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un gran compromiso para salir cuidándonos", agregó López Obrador, quien recordó que desde el inicio de la contingencia su Gobierno ha evitado medidas de prohibición.

"Que no sea la autoridad sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad, por encima de todo está la libertad y que actuemos en forma responsable porque también tenemos que vencer, no solo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos desde luego, con cuidado", acotó el político tabasqueño.

"Desde luego lo primero es la salud, lo primero es no arriesgarnos, es cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero. Pero al mismo tiempo ir avanzando poco a poco, concursado de acuerdo con las recomendaciones de los médicos y no quedarnos inmóviles porque también es un asunto mental", insistió el presidente.

El planteamiento del semáforo de alerta Covid-19 para la próxima semana -entre el 15 y el 21 de junio-, fue compartido por la oficina del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, con los mandatarios estatales, quienes harán llegar sus observaciones al Gobierno de México, previas al anuncio oficial del viernes 12 de junio.

Ésta sería la tercera semana en la que la mayoría de las entidades permanecerán en color rojo, lo que representa el nivel máximo de alerta sanitaria y en el que sólo puede mantenerse la operación de actividades esenciales, incluidas la industria minera, de la construcción y fabricación de equipo de transporte.

Sin embargo, Tamaulipas permanecerá en color naranja, lo que representa un nivel alto de alerta sanitaria, en el que se mantiene la operación de las actividades esenciales, una operación limitada de las no esenciales y máximo cuidado a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad.

Según la Secretaría de Salud federal, la semaforización entró en operaciones desde el 1 de junio, depende de criterios como la frecuencia de los casos, tendencia hospitalaria, porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de nuevos casos.

En esta segunda semana, casi todas las entidades federativas se encuentran en color rojo. En la pasada, Zacatecas fue la excepción.