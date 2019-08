AMLO lamenta muerte de Coronel del EjÃ©rcito en MichoacÃ¡n

AMLO lamenta muerte de Coronel del Ejército en Michoacán

El comandante del 14 Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales fue emboscado y murió en el hospital

Noroeste / Redacción

26/08/2019 | 11:00 AM

El Presidente Andrés Manuel López Mateos lamentó la muerte del teniente coronel del Ejército, Víctor Manuel Maldonado Celis, quien falleció tras un enfrentamiento con un grupo armado en Michoacán.

“Lamento mucho la pérdida de la vida del coronel en Michoacán [....] Me produce tristeza cada vez que informan de un hecho así como también les digo porque nada humano me es ajeno, me da tristeza cuando pierde la vida cualquier ser humano", dijo el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.

“Nuestro principal desafío es garantizar la paz [...] Mi abrazo fraterno, solidario y agradecerles por su lealtad [a las Fuerzas Armadas], sobre todo a México porque la lealtad, lo más importante es la lealtad al pueblo de México", indicó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal añadió desde el Palacio Nacional, que lamenta la pérdida del teniente coronel Maldonado Celis, comandante del 14 Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, así como "la de los soldados marinos que en el cumplimiento de su deber pierden la vida, mi pésame sincero".

"Hago desde llegar desde aquí mis más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros del coronel Maldonado Celis, así como un abrazo muy fuerte a usted y a todos los integrantes del Ejército Mexicano”, escribió ayer domingo 25 de agosto, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, en su cuenta de la red social Twitter.

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero de armas el Coronel de Infantería Víctor Manuel Maldonado Celis, quien fuera Comandante del 14/o. Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales; mis más sentidas condolencias, nuestro apoyo y solidaridad a su familia", tuiteó, por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González.

La agresión ocurrió el sábado 24 de agosto por la tarde, el mando militar se dirigía a la huerta de aguacate Los Cuates, cerca de la comunidad de San Ángel Zurumucapio, en el citado municipio, donde tendría una convivencia con un grupo de amigos, según lo informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sin embargo, antes de llegar al lugar de la reunión fue emboscado por un grupo armado. El teniente coronel falleció en un hospital de Uruapan, ante la gravedad de las lesiones. La víctima tenía 58 años de edad y estuvo adscrito a la base militar de Zacapu. Las autoridades ignoran el móvil del homicidio así como la identidad de los agresores.