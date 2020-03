AMLO lamenta que pacientes de hospital de Pemex hayan muerto por medicamento contaminado

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario nacional deseó la pronta recuperación de todos los enfermos que están en terapia intensiva y quienes están en mal estado de salud por esta situación

18/03/2020 | 11:26 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de al menos nueve personas, según afirmó, en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Villahermosa, Tabasco, además de que informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el suministro de Heparina Sódica contaminada con la bacteria klebsiella, durante un tratamiento de hemodiálisis el 27 de febrero.

"Todo esto es lo que nos lleva a renovar el gobierno. Lo mismo en el caso de las medicinas, las farmacéuticas, los proveedores de medicina echados a perder, capaces de todo. Acabamos de tener el problema, lamentable, me duele, de la pérdida de vidas, seis muertos porque se les aplicó medicamento contaminado. El proveedor de los mismos de siempre”, aseveró el político tabasqueño.

López Obrador detalló que por estos hechos se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, además de que ya se interpuso una denuncia ante la FGR, para "que no haya impunidad, que se aplique la ley y que se castigue a los responsables".

El presidente explicó que las empresas que distribuían los medicamentos se obtenían ganancias de alrededor de 100 mil millones de pesos al año, por lo que afirmó que se hará una limpia de toda la industria farmacéutica.

"Era lo que se les compraba y no había medicamentos o no había cuidado en el manejo de los medicamentos […] vamos a desinfectar, a limpiar toda esa industria y vamos a traer los medicamentos para que no falten, y además para ahorrar para pagar lo justo. Y poco a poco ir limpiando a estas empresas y que lleven a cabo ese ejercicio de purificación", aseveró.

"Decidimos abrir la frontera y compramos los medicamentos afuera de los laboratorios de prestigio, por eso un periodista dijo que estábamos comprando medicinas piratas porque eran tantos los intereses", agregó.

López Obrador dijo que muchas personas han muerto por intoxicación o contaminación de medicamentos y no se sabía porqué se ocultaban los hechos, toda vez que eran "muchos los intereses".

El presidente aseguró, además, que las empresas que distribuyen actualmente los medicamentos tendrán que hacer negocios "con ganancias razonables, con ética, con dimensión social". En este sentido, acusó que el neoliberalismo fue un rotundo fracaso, debido al "daño moral que causó. Este afán de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole".

Pese a que la paraestatal Pemex reconoce que siete personas han muerto por el suministro de un medicamento contaminado para la hemodiálisis en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, diversas versiones periodísticas señalan que ya suman nueve decesos.

Según el diario El Universal, un paciente más murió en el hospital regional de Pemex a consecuencia de haber recibido un medicamento para hemodiálisis llamado Heparina Sódica que estaba contaminado, convirtiéndose en la novena víctima.

Se trata de Nahúm Domínguez García de 72 años de edad, que se suma a Bienvenido Sánchez Feria de 76 años; María Soledad Magaña de 55 años; Patricia Jiménez Marín de 54 años; Feliciano Sánchez Osorio de 65 años; Marina Sánchez González de 49 años; Baldemar García Flores de 77 años de edad y Javier Acosta de 57 años, a quienes se les suministró el medicamento contaminado.

Addemás del fallecimiento de Salvador Córdoba Díaz de 75 años de edad, quien se infectó con la bacteria cuando recibió un cambio de catéter. Los familiares de todos los derechohabientes que fueron afectados por la Heparina Sódica insisten en que la cifra incluso es mayor y señalan como responsables al director del nosocomio, José Luis Oramas Vargas, y a la empresa petrolera.

El pasado 11 de marzo, la empresa paraestatal expuso por las muertes se dio vista a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por el cual se integró la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000272/2020 contra quien o quienes resulten responsables, para deslindar las responsabilidades que correspondan.

A través de un comunicado, Pemex detalló que el número de pacientes bajo tratamiento médico es de 53, de los cuales, 26 se encuentran hospitalizados; 23 de ellos reportan una condición estable y 3 permanecen en terapia intensiva recibiendo reemplazo renal continuo. Además de que 6 fueron dados de alta por mejoría que se integran a seguimiento ambulatorio.

La empresa paraestatal dijo que acompaña de manera integral a los pacientes afectados y a sus familiares, pero hace un llamado a la sociedad y a la comunidad petrolera a evitar rumores que dañan a la empresa y a sus trabajadores.

El pasado viernes 28 de febrero, 67 derechohabientes atendidos en el nosocomio de la empresa paraestatal en la capital tabasqueña, recibieron heparina sódica, misma que se usa para diálisis. El producto contaminado pertenecía al lote C18E881, con caducidad de enero 2021.

Dos semanas después de la muerte de los primeros pacientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta, advirtiendo a farmacias, puntos de venta y hospitales sobre no utilizar dicho lote de anticoagulantes.

A través de un comunicado, la farmacéutica PiSA informó que el medicamento que se suministró en el Hospital Regional de Villahermosa, no fue fabricada ni distribuida por sus laboratorios. Además, PiSA reveló que Pemex compró ese medicamento a una persona identificada como José Roche Pérez.

Según Noticieros Televisa, en páginas de internet, Roche Pérez -quien es ingeniero industrial químico-, se promociona como representante de ventas de gobierno y privado de diversos laboratorios.

“En una factura de venta de heparina sódica que entregó a Pemex con fecha 24 de septiembre del 2019, registra como domicilio la calle Antonio Rullan Ferrer número 208- a, en la colonia municipalidad de Villahermosa, aquí no existe ninguna empresa proveedora de farmacéuticos, se trata de una casa semiabandonada, donde nadie responde”, abundó Noticieros Televisa.

El pasado 5 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se inició una investigación sobre el fallecimiento de dos personas en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa por un medicamento.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional descartó que una de las causas de la muerte haya sido por “medicinas piratas”, ya que en su Administración “se acabó lo que hacían anteriores gobiernos”, como “poner agua a los medicamentos”.

Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo Federal no quiso abundar en el tema debido a la investigación que se realiza, pero adelantó que se castigará a los responsables, los que adquirieron el producto y los que lo vendieron.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación de oficio por la muerte de pacientes, y por las decenas de afectados por el suministro contaminado del anticoagulante en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa.

La heparina sódica es una sustancia utilizada generalmente en situaciones de urgencia, en procedimientos quirúrgicos o en tratamientos de hemodiálisis, para evitar la coagulación de la sangre.

Es inyectable y está considerada dentro de la lista de medicamentos de alto riesgo. Se debe resguardar bajo medidas de refrigeración y de esterilidad. Las complicaciones por consumir este fármaco contaminado, van desde infecciones graves, hasta la muerte.