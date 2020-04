AMLO lanza decÃ¡logo de acciones para beneficiar a clases medias y empresarios ante la pandemia

AMLO lanza decálogo de acciones para beneficiar a clases medias y empresarios ante la pandemia

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, compartió un decálogo de acciones que se realizarán para beneficiar a las clases medias y empresarias y empresarios, pero insistió en que para salir de la crisis, primero se atenderá a los pobres.

“Ayer se decidió en Estados Unidos que va a entrar el T–MEC el 1 de julio. Es muy buena noticia. Quiero enmarcarla en lo que estamos haciendo, en el plan para la reactivación económica frente a la pandemia y a la crisis del modelo neoliberal en el mundo”, dijo el mandatario en un video compartido en redes sociales.

“Lo que estamos haciendo no tiene que ver con las recetas que se aplicaban antes y que insisten algunos que llevemos a la práctica. ¿En qué consisten? En endeudar al país, en rescatar a los de arriba. Ahora no es eso. No vamos hacia atrás”, agregó.

Dijo que se va a proteger al 70 por ciento de los hogares mexicanos, de abajo hacia arriba.

“No olvidemos que nuestra sociedad es piramidal. No quiero confrontar a los que tienen más posibilidades económicas, pues no todo el que tiene es malvado. Considero que en una crisis lo primero es apoyar a los más necesitados. Eso es lo más humano. Los mexicanos nos caracterizamos por ser fraternos”, indicó.

“En términos médicos, se van a inyectar recursos pronto para fortalecer la economía popular en mayo, junio, julio y agosto. Vamos a fortalecer el consumo interno. ¿Cómo vamos a transferir los fondos? El lunes se empiezan a dispersar los créditos. Vamos a entregar tres millones de créditos. Vamos a crear dos millones de nuevos empleos. Saliendo de la epidemia iniciamos la reactivación económica. Es muy importante que todo se haga sin burocratismo”, explicó.

“¿Cómo se va a apoyar al 30 por ciento de las familias? ¿Cómo vamos a garantizar que tengan tranquilidad y bienestar los de arriba?”, preguntó y comenzó la lectura del decálogo.

–Que no haya corrupción, que haya piso parejo para los que quieran hacer un negocio.

–Reducir el gasto del Gobierno a la sociedad. Ya lo estamos haciendo, pero todavía más.

–Garantizar las libertades porque no vamos a limitar ninguna libertad. Es un país de mujeres y hombres libres.

–Un verdadero estado de derecho, no como antes.

–La paz con justicia.

–No habrá aumento de impuestos.

–No aumentarán los precios de los combustibles.

–Están bajando las tasas de interés.

–Hay inversión en obras públicas y habrá más.

–Se logró la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Estará a tiempo. Se reactivará la economía pronto.