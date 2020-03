AMLO: Las encuestas de Reforma, El Financiero y El Universal están cuchareadas, la gente me apoya

"La gente también nos está apoyando. Desde luego aparecen encuestas ‘cuchareadas’ de Reforma, El Financiero, El Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. No es así. Nada más es cosa de revisar qué decían las encuestas antes de la elección de 2018. Sí arriba, pero si íbamos con esa cantidad de votos que obtuvimos”, aseguró en su conferencia de prensa matutina

Sinembargo.MX

10/03/2020 | 09:39 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que las encuestas de El Universal, El Financiero y Reforma están “cuchareadas”, es decir, están alteradas, en referencia a los resultados que presentaron la semana pasada, donde reseñan un desplome en su popularidad.

“La gente también nos está apoyando. Desde luego aparecen encuestas ‘cuchareadas’ de Reforma, El Financiero, El Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. No es así. Nada más es cosa de revisar qué decían las encuestas antes de la elección de 2018. Sí arriba, pero si íbamos con esa cantidad de votos que obtuvimos”, aseguró en su conferencia de prensa matutina.

Por otra parte, un periodista le cuestionó al mandatario mexicano sobre el supuesto golpe de Estado que se planeaba en 2006. Por ello, recordó que esa idea fue expresada por el empresario Claudio X. González “después del fraude”.

AMLO encabezó esta mañana su tradicional encuentro matutino con la prensa en Palacio Nacional.

“Acerca de lo del golpe de Estado, eso lo expresaron en el 2006, lo dijo Claudio X. González después del fraude. El conservadurismo no tiene el mismo peso que tenía entonces. Tenían mucho control. Iban los de las cámaras a hablar con los dueños de los medios de comunicación. Ellos implementaron la guerra sucia, la financiaron”, señaló.

Desde Palacio Nacional, López Obrador contó que “este señor Claudio X. González habló con el director de Televisa, Emilio Azcárraga, que se resistía en víspera de las elecciones y le decía ‘Emilio, es que vamos a perder credibilidad’, y éste le contestaba ‘No, eso cuando mucho va a tardar un mes y se recuperan’, y fíjense que no fue así. Llegó a tanto que una semana antes de la elección comí con el dueño de Televisa y con los funcionarios principales de la empresa y me dicen por qué la actitud y me sacan un documento por esto. Era un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar a Televisa si yo llegaba a la Presidencia. Bien hecho, incluso con mis palabras”.

Apenas el 4 de marzo pasado se dieron a conocer las últimas encuestas. Coincidieron en que la popularidad de López Obrador ha sufrido un fuerte descalabro. De acuerdo con el ponderado de seis encuestas que salieron en los anteriores cinco días, fue una pérdida de 7 puntos en un mes, y un acumulado de 19 puntos menos entre febrero de 2019 y febrero de 2020.

El Presidente dijo ese mismo día que “vamos bien”, en respuesta a algunas de las encuestas, y citó que todavía tiene una aceptación mayoritaria, lo cual es cierto. Pero el ritmo de la merma sugiere que si no hace algo pronto perderá esa ventaja que le da seguridad.

Las encuestas citadas por el promedio que hace Oráculus son de los diarios El Financiero y Reforma, de Varela y Asociados, de Demotecnia, de Buendía y Laredo y de Enkoll. En todas cae más o menos con el mismo ritmo.

¿Qué dice López Obrador sobre la caída de su popularidad? Que a los "conservadores" no los calienta ni el sol 😬 pic.twitter.com/vAhZkrogc4 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 2, 2020

La última encuesta es de El Financiero. Le da 63 por ciento de aprobación y 34 en contra. La de Reforma lo castiga más: 59 a favor y 35 en contra. Varela y Asociados le da 59 por ciento favorable contra un 38 que desaprueba. Demotecnia habla de 62 por ciento a favor y 29 en contra. Buendía y Laredo dice que el Presidente de México tiene 62 por ciento de su lado mientras que el 28 lo desaprueba, y Enkoll lo pone alto: 67 por ciento en contra y 25 a favor.

De acuerdo con el promedio de encuestas de Oráculus, en febrero de 2019 López Obrador tenía 81 por ciento a favor, y 14 por ciento en contra. Para mayo del año pasado lo aprobaba un 70 por ciento de los mexicanos contra un 24 que estaba en contra; es decir, en 4 meses perdió 11 puntos y los que lo desaprueban subieron diez. Hubo una estabilidad en los siguientes meses pero en noviembre volvió a caer: la aprobación se colocó en 67 por ciento mientras que la desaprobación alcanzó un 28 por ciento.

Pero la peor caída fue entre enero y febrero de este año. En enero 2020 aprobaba su desempeño un 69 por ciento, y estaban en contra un 26 por ciento. En febrero, los que lo aprobaban bajaron hasta 62 por ciento mientras que los inconformes subieron a 32 por ciento.