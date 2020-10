AMLO le falló a El Químico, no hay ni para obra pública municipal: Heredia

El ex candidato a Gobernador de Sinaloa y ex Diputado federal por el PAN expuso que salvo la Avenida Rafael Buelna, donde se realizó una remodelación con recursos de los tres niveles de Gobierno, no hay en el puerto obra pública importante por parte de la administración municipal

Netzahualcóyotl Ceballos

08/10/2020 | 09:36 AM

Foto: Noroeste

El Presidente Andrés Manuel López Obrador le falló al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, no obstante ser del mismo partido político, pues ni siquiera se destinan recursos para obra pública en el puerto, aseguró Martín Heredia Lizárraga. El ex candidato a Gobernador de Sinaloa y ex Diputado federal por el PAN expuso que salvo la Avenida Rafael Buelna, donde se realizó una remodelación con recursos de los tres niveles de Gobierno, no hay en Mazatlán obra pública importante por parte de la administración municipal que encabeza Benítez Torres. Las pocas obras que se han realizado, dijo, han sido con recursos estatales o empujados desde la iniciativa privada. “A él (Benítez Torres) le faltó algo fundamental en la actividad política, ser un buen cabildeador de recursos. No ha hecho nada. Ha presumido el embellecimiento de Mazatlán, pero tú te sales a las colonias y es una ciudad enmontada, sucia, llena de baches, una ciudad que no está a la altura de lo que recibió, inclusive”, dijo. “Creo que a él le falló su amigo el Presidente, no sé qué relación tenga, pero yo estuve donde se maneja el cabildeo de recursos, creo que a él le faltó ir por ellos, ser un gestor audaz, determinado de recursos públicos. Y como dicen, todo lo que no se refleja en la nómina es puro rollo, todo lo que no se refleja en el presupuesto es puro rollo”. Mazatlán no tiene un presupuesto económico para obra pública de calidad, apuntó. “La Rafael Buelna... pues bueno, ¿pero qué más hay en Mazatlán aparte de la Rafael Buelna? Nada. Para un trienio con un Presidente de la República que fue tu amigo, o es tu amigo, creo que el balance desde esa perspectiva es negativa. A él (el Alcalde) le faltó eso, ir por recuesos”.

¿Te gustó lo que leíste?

Si tu respuesta es sí, te invitamos a suscribirte por solo $100 pesos al mes y apoyar el periodismo que hacemos para ti con el objetivo de hacer de Sinaloa un mejor lugar para vivir. Haz click AQUÍ.

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio