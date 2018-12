AMLO le pide a partidos regresen al menos la mitad de los 4,968 millones que recibirÃ¡n del INE

AMLO le pide a partidos regresen al menos la mitad de los 4,968 millones que recibirán del INE

El Presidente de México habló esta mañana sobre la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019; sobre las manifestaciones; sobre los despidos; sobre la queja del INE por el recorte

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Durante la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a los partidos políticos devolver “al menos la mitad” de las prerrogativas, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se quejara de los recortes aplicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Pero dijo que así fue decidido por los legisladores.

“Sería muy importante que los partidos, de manera voluntaria, devolvieran cuando menos la mitad de sus prerrogativas. Que la austeridad sea completa, que cueste menos el gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno y tenemos que actuar con austeridad”, dijo. Sobre el recorte al INE agregó: “Es una decisión de la Cámara de Diputados. Si en la Cámara de Diputados se hicieron ajustes del INE, pues es un asunto que compete a Diputados. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo de austeridad, que no debe excederse ninguna institución en gastos”.

Ayer, el INE se dijo muy preocupado por el recorte de 950 millones de pesos a su presupuesto, y señaló que “no sólo es el más grande, sino el más grave que ha sufrido [el Instituto] en su historia”. El recorte no afectará a los partidos, cuyos presupuestos están amparados, pero pondrá en peligro, agregó, las elecciones de cinco estados que se realizarán en 2019.

El recorte, dijo el instituto, afectará únicamente tareas sustantivas del Instituto, pues en su presupuesto se incluyen 4 mil 968 millones de pesos que corresponden al financiamiento a los partidos políticos que no pueden ser disminuidos por esta autoridad electoral ya que se encuentran amparados por el texto constitucional.

“Por lo tanto, de concretarse el recorte, se pone en riesgo el cumplimiento de la responsabilidad constitucional del INE de realizar las elecciones locales en cinco estados de la República, además de otras tareas sustantivas como la credencialización de los ciudadanos, y el monitoreo de radio y televisión”, precisó el Instituto.

Anoche, la Cámara de Diputados, sin la participación de legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y algunas ausencias del PRD, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 durante la madrugada de este 24 de diciembre. Alrededor de las 12:00 horas, los legisladores aprobaron en lo general el presupuesto y dejaron 285 reservar a discusión, la cual se extendió durante la madrugada de este lunes. Finalmente, alrededor de las 04:00 horas, con 303 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones, la Cámara Baja aprobó en general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

El Presidente celebró que el presupuesto haya sido aprobado por el 60 por ciento de los legisladores pues aseguró si se hubiera logrado la unanimidad, como en gobiernos anteriores, no habría dinero para la gente pues los recursos se hubieran ido en moches. “Estoy contento que 303 aprobaron el presupuesto, tengo información de que algunos se salieron, no votaron, y estoy contento con esto porque demuestra que es un presupuesto distinto”, dijo. “Antes aprobaban el presupuesto por unanimidad, los 500 levantaban la mano, porque había enjuagues, se repartía dinero. Así como se los estoy diciendo, era una vergüenza, era un mercado el Congreso, la Cámara de Diputados”, agregó.

SOBRE LOS DESPIDOS: López Obrador dijo este día que el Gobierno revisará uno por uno los despidos de los trabajadores de confianza en la administración federal, luego de que tanto en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se realizaran manifestaciones por presuntos despidos injustificados.

“Hay protestas también porque algunos trabajadores de confianza han dejado de laboral en el Gobierno y vamos a revisar esta decisión que se ha tomado por el mandamiento en el sentido de que debemos evitar duplicidades y ajustar el número de funcionarios públicos de confianza”, explicó. Detalló que algunos casos serán revisados para no cometer injusticias, pues dijo que puede ser que se trate de una trabajador de confianza que lleva 15 o 20 años trabajando y gana poco.

SOBRE LAS MANIFESTACIONES: El Presidente habló sobre las protestas en la Cámara de Diputados que se dieron durante el fin de semana, encabezadas principalmente por la organización Antorcha Campesina, y dijo que las respeta pero que muchas de ellas se están dando por los cambios que se registran actualmente, como que ya no se va entregar dinero a organizaciones para que ellas las repartan, sino que los apoyos se darán directamente a la gente.

“Todo el apoyo del Gobierno se va a llevar a cabo de manera directa”, dijo. “Acerca de las protestas se garantiza que puedan ejercer este derecho todos los mexicanos, es un derecho constitucional. Entiendo que se den estas protestas porque se están llevando a cabo cambios”, agregó. Recordó también que el anuncio oficial de que ya no iban a haber partidas de mochos y por ello también se están registrando protestas. “Entiendo que también por eso hay protestas, no es que todas las protestas sean injustificadas. Ya no se va a entregar a organizaciones recursos para que ellos entreguen recursos a sus agremiados. Ahora es a través de un censo que se está levantando casa por casa en el país”, explicó.

El Presidente recalcó que entiende que existen estas protestas “porque se pueden probar abusos cometidos de funcionarios de Gobierno, se extralimitaban, y no hay que olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del Gobierno”. “Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”, dijo. Agregó que se presentarán a detalle el presupuesto de cada una de las secretarías.

“Les puedo comentar que se va a hacer más con menos. Les quiero presentar cuánto compraba el Gobierno, cuánto calculábamos que se pagaba de más en compras y quiero ahora, estoy pidiendo ya de cuánto va a comprar el nuevo Gobierno y cuánto nos vamos a ahorrar”, adelantó. “No se va a pagar más por los servicios o mercancías que compre el Gobierno, vamos a poner orden en todo esto”, añadió.

SOBRE EL PRESUPUESTO DE CONACYT: El Presidente aseguró que presupuesto para Ciencia y Tecnología “es suficiente”. Aseguró que no van a faltar recursos para los becarios. “Van a tener los que reciben apoyos para sus investigaciones, van a contar con presupuesto suficiente”, indicó. Dijo que el viernes se reunió con la directora de Conacyt y ella le informó que el presupuesto es suficiente y que incluso van a tener mejores resultados. “Hay también en el Conacyt casos de doble o triples ingresos, como esas irregularidades no van a existir, van a alcanzar los ingresos”, previó.

SOBRE EL PRESUPUESTO: López Obrador dijo esta mañana que es una “muy buena noticia” que los diputados hayan aprobado ya el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el cual, dijo, hay recursos para impulsar el desarrollo del país. “Es una muy buena noticia porque se autorizan los fondos que nos van a permitir cumplir con todos los compromiso que hicimos para impulsar el desarrollo del país, que haya crecimiento económico, empleos, bienestar, paz y tranquilidad”, dijo.

“El Presupuesto es una instrumento fundamental para el progreso con justicia que proponemos”, añadió. Destacó que se consiguieron los fondos para entregar una pensión a un millón de personas con discapacidad. “Esto me tiene muy satisfecho, contento”, indicó. Detalló que también el Presupuesto garantizará que 10 millos de estudiantes tengan una beca. “Nunca se habían entregado tantas becas con tanto presupuesto para estudiantes. Es un apoyo fundamental para la educación”, dijo.

“Así se aprobaron otros programas que nos van a permitir que haya bienestar. Se va a atender a la gente más humilde, a la gente pobre, vamos a conseguir la disminución de la pobreza en nuestro país. La gente más humilde, la gente más pobre va a recibir beneficios. Esa es la buena noticia que puedo transmitir a todos los mexicanos”. También destacó que todos los proyectos tiene presupuesto: Tren Maya, producción y refinación de petróleo, la construcción de la nueva refinería, el proyecto del Istmo, la solución a la saturación del aeropuerto, la reconstrucción.

SOBRE PROTESTAS DE DIPUTADOS: Pese a las protestas, Andrés Manuel consideró que la gente está contenta porque se van a entregar recursos a la población más necesitada. “Tienen derecho los opositores a manifestarse, yo creo que la gente está contenta y va a estar más contenta, porque como nunca van a entregarse apoyos a los más necesitados en el país”, destacó. “Lo que debe de importarnos es eso, el que se busque el bienestar para los ciudadanos. En eso estoy satisfecho, alegre, porque sé que vamos a hacer justicia, me siento muy contento por eso. Sé que vamos a lograr la felicidad de millones de mexicanos con las acciones que se están llevando a cabo y que se van a financiar con el nuevo presupuesto. Más de la mitad de los hogares, que tiene que ver con los más pobres, van a recibir un apoyo”, añadió.

También planteó que si no contaran con la mayoría en el Congreso entonces para aprobar el presupuesto hubieran necesitado entregar recursos o no se hubieran bajado los salarios de los altos funcionarios públicos. “Imagínese lo que hubiese sucedido si ganamos la Presidencia y no logramos la mayoría en la Cámara de Diputados, yo hubiese presentado el presupuesto y sólo lo iban a aprobar si repartíamos dinero o no iban a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos”, dijo. Por ello agradeció a los ciudadanos que votaron por él y los legisladores de Morena.