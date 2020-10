AMLO llama a Porfirio y Delgado a apegarse a los resultados en Morena

Les pide acabar con la 'política cupular' en la renonación de la dirigencia

Sinembargo.MX

15/10/2020 | 10:58 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los candidatos a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, a apegarse al resultado de la tercera encuesta para acabar con la “política cupular".

Durante su conferencia matutina, el mandatario se pronunció al respecto luego de ser cuestionado sobre el empate técnico de los aspirantes. “Que sea el pueblo el que decida acabar con acuerdos cupulares”, señaló.

“Se vuelve hacer la encuesta, cómo lo están haciendo las autoridades, en este caso es el INE. Apegarse a eso, que sea el pueblo, que sea la gente, militantes, simpatizantes los que decidan, que se acabe la política cupular”.

“No me estoy metiendo porque no me corresponde, es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático”.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo señaló que debe haber debate, debe haber intercambio de ideas siempre pensando en el interés general.

“Un interés personal no debe afectar un movimiento. El dirigente tiene que actuar con responsabilidad y humildad, y apegarse a lo que la gente decida”, expresó.