AMLO llama ternuritas a integrantes del frente que quiere contrapesos de su gobierno

Hagan bien las cosas y formen cuadros para el conservadurismo, le dice en la mañanera

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana de un supuesto grupo que se forma para hacer contrapeso a su gobierno, y recomendó al conservadurismo mexicano que “haga bien las cosas”, que forme una escuela de cuadros para construir la nueva clase política conservadora del país.

Sin embargo, consideró que por ahora sólo “es muy ficticio, es como para decirles ternuritas”.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que “es legítimo, nosotros garantizamos el derecho a disentir, entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo”.

López Obrador fue cuestionado sobre el supuesto frente que se armó para hacer un contrapeso a su gobierno, y que al parecer incluye a políticos, empresarios y activistas.

El sábado, Reforma publicó en su nota principal que el frente estaba integrado por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, los empresarios Gustavo de Hoyos y José Luis “Chacho” Barraza; los escritores Juan Villoro, Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, y políticos como Salomón Chertorivski, Martha Tagle, Cecilia Soto, Agustín Basave, Luis Colosio Riojas y Emilio Álvarez Icaza.

Sin embargo, ese mismo día varios personajes se deslindaron del grupo, entre ellos Juan Villoro, el Gobernador Enrique Alfaro y Héctor Aguilar Camín.

Esta mañana, el Presidente López Obrador consideró que estos grupos opositores “tienen ausencia de cuadros políticos, entonces se desesperan y reúnen a gentes a fines, los meten en un grupo […] es parte de la desesperación”.

“Sólo que no están haciendo bien las cosas, yo les voy a dar a ellos un consejo respetuoso, un buen consejo no se le niega a nadie: yo pienso que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos, podrían formar una escuela de cuadros, para crear a la nueva clase política conservadora del país”, dijo.

Destacó que “hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, incluso con apariencia de liberales” y les recomendó llamarlos para formar estos cuadros.

También recordó que “siempre ha habido un agrupamiento político liberal, y un agrupamiento político conservador”. “¿Qué sucede? Que están enfrentando una crisis y se están precipitando pensando que de la noche a la mañana pueden formar un grupo. Tienen que formar cuadros”, insistió.

Consideró que lo que se está dando en estos momentos “es muy ficticio, es como para decirles ternuritas”.

No descartó que el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, pudiera estar en ese cuadro y añadió: “hay escritores en la prensa fifí, en la academia, gente de derecha, conservadores, que es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el País, no nos ven con buenos ojos, están en contra de nosotros”.

“Todo eso es permitido, es parte de la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas”, recalcó.