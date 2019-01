AMLO llega a CuliacÃ¡n en medio de manifestaciones

AMLO llega a Culiacán en medio de manifestaciones

Personal del sector salud, ISSSTE y la UAS se hicieron presentes en el evento del presidente López Obrador en el Palacio de Gobierno

Heriberto Giusti Angulo

"¡El sector salud está en terapia intensiva!", "¡Héctor Melesio Cuén tiene secuestrada a la Universidad!", "¡Queremos ser reconocidos ante el ISSSTE, páguenos ya!", son algunos de los reclamos que se hicieron oír en el evento.

Hubieron diversos grupos de trabajadores del sector salud, desde médicos, enfermeras, químicos, camilleros y otros profesionales.

De parte del Hospital Pediátrico, los manifestantes pidieron tener una estabilidad laboral.

"Somos personal de plaza de confianza, homologados, manifestándonos para que nos den la basificación", dijeron.

"Los suplentes del Hospital tenemos alrededor de 1 año hasta 7 años donde no tenemos ni prestaciones, ni servicios médicos, no tenemos vacaciones, no tenemos Seguro Social, y hemos batallado desde octubre para que nos paguen las quincenas", manifestó otro grupo.

Asimismo, personal de la Clínica Familiar del ISSSTE, asegura que hay inequidad en su espacio laboral.

"Hay inequidad en la cuestión de categorías y salarios... Hay gente que ya casi nos jubilamos y seguimos siendo categoría muy inferior, entonces nos jubilaremos con sueldo de apenas 60 por ciento".

"Los químicos queremos ver si nos mandan más categorías porque ya estamos estancados hasta Químico A, y también queremos que le llegue el nombramiento a la encargada del laboratorio", dijeron.

Una trabajadora de esa clínica aseguró que ahí también se vive violencia laboral.

"Desde hace 20 años he reportado acoso y hostigamiento laboral de autoridades, como José Antonio Sosa Ponce, y nadie ha hecho nada por nosotros".

Por otro lado, personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa aseguró que la escuela se ha convertido en un partido político más.

"Estamos exigiendo, como universitarios, que la Universidad se debe democratizar, a causa de que está apoderada a un partido de Héctor Nemesio Cuén Ojeda", criticaron.

"Nos han despojado a la gente de todos los derechos conquistados contractualmente... Tenemos una demanda penal, desde 2015, que no ha procedido en la Fiscalía General del Estado, ni siquiera han formado la carpeta de investigación", aseguraron.

Además, un grupo de trabajadores del Estado afirmaron que se les han despojado sus derechos y no se les paga como es debido.

"Estamos exigiendo como trabajadores ante el ISSSTE a una regularización de nuestros derechos como trabajadores... Somos suplentes, unidos, y a veces hasta 3 meses duran sin pagar. ¡Ya basta!", exigieron.