AMLO llega al segundo año de Gobierno con aprobación de 63%: Demotecnia; Mitofsky le da 57.5%

Sin embargo, el mandatario no resultó tan favorecido ya que en temas como la generación de empleos, seguridad y salud, los entrevistados refirieron que la situación ha empeorado

Sinembargo.MX

30/11/2020 | 10:53 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo año de Gobierno con un índice de aprobación del 63 por ciento de acuerdo con el último sondeo llevado a cabo por Demotecnia; en tanto, Consulta Mitofsky para El Economista registró un porcentaje del 57.5 por ciento de apoyo.

De acuerdo con el sondeo realizado por Demotecnia, el 27 por ciento de los encuestados dijo estar en desacuerdo con el empeño del actual Presidente, frente a un 8 por ciento que se dijo indiferente.

Asimismo, el 45 por ciento de los entrevistados dijo que el mandatario federal va bien y su estrategia ha sido exitosa, frente a un 27 por ciento que dijo que su desempeño ha sido a medias y no se ha visto gran cambio.

En cambio, el 18 por ciento ve que la actual administración tiene muchos errores y sólo el 9 por ciento esta completamente en desacuerdo con el desempeño del titular del Ejecutivo.

A unos cuantos días de que se cumplan dos años de Gobierno, la imagen de López Obrador reporta una aprobación del 58 por ciento, frente a un 32 por ciento que dijo que ha empeorado. En tanto, el 5 por ciento dijo que va igual de bien.

Dentro de las características del Presidente dadas por los entrevistados, resaltan la sinceridad, liderazgo, cercanía con la gente, con experiencia para gobernar, capaz de resolver problemas y tomar sus propias decisiones.

Sin embargo, el mandatario no resultó tan favorecido ya que en temas como la generación de empleos, seguridad y salud, los entrevistados refirieron que la situación ha empeorado. En cambio, otros temas como la libertad de expresión o el combate a la pobreza, los encuestados consideraron que mejoraron.

Por su parte, Consulta Mitofsky puso en marcha el ejercicio estadístico conocido como #AMLOTrackingPoll, encargado de medir la aprobación o desaprobación del mandatario.

De acuerdo con los resultados arrojados por el ejercicio publicado en El Economista, el Presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una aprobación del 57.5 por ciento el día de hoy.

La cifra de aprobación ha mostrado un ligero descenso a lo comparado hace 15 días cuando registró una aprobación del 58.1 por ciento.

AMLO RECONOCE QUE SUS DOS AÑOS 'HAN SIDO DIFÍCILES POR EL COVID-19 Y LOS CONSERVADORES'

Durante su gira por Baja California, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los primeros dos años de su mandato no han sido fáciles.

Según el mandatario su Gobierno no ha sido sencillo debido a que se ha tenido que enfrentar a los conservadores, quienes han querido mantener el nivel de corrupción e impunidad como se había manejado en años anteriores.

Así como también, ha tenido que combatir la actual pandemia por el nuevo coronavirus.

“En estos dos años he contado con el apoyo de ustedes, de la mayoría de los mexicanos. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, enfrentamos la crisis económica, y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegio, pero dijimos basta y ya son otras las condiciones y el pueblo ya despertó y ya no quiere dar marcha atrás”.

Esto lo dio a conocer durante el termino de su gira en en la colonia popular Xicoténcatl, donde supervisar acciones de mejoramiento urbano y durante el evento participaron el Gobernador Jaime Bonilla Valdez; el titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón y el Presidente Municipal de Tijuana, Luis Arturo González Cruz.