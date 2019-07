AMLO: Los negocios más jugosos, los actos de corrupción, tenían el visto bueno del Presidente

En “México había una élite que no pagaba impuestos. ¿Qué hicimos? Sencillo. Nuestro amo es el pueblo. Emití decreto para cancelar condonaciones de impuestos. Eso se terminó”.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que los actos de corrupción siempre tenían el visto bueno del Presidente de la República.

“Nos manipularon durante mucho tiempo. Nos hicieron creer que eran otros los problemas en el país. Si no hay corrupción, no hay pobreza, no hay violencia. Nuestro país cayó en crisis porque imperó la corrupción. Llegaban a ocupar los cargos para hacerse ricos. El mal ejemplo se daba arriba. Los negocios más jugosos, los actos de corrupción, siempre llevan el visto bueno del Presidente de la República. Vamos a limpiar el Gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Esto nos va a ayudar mucho”, dijo desde el Hospital Rural de Coscomatepec, Veracruz.

“En Pemex compraban equipos de punta, avanzados. Sabían cuándo se estaban robando la gasolina en tomas clandestinas. Sonaba la alarma, aparatos sofisticados. Podía estar sonando la alarma todo el día. Sonaba que estaban robando en el norte, y ellos iban a buscar al sur. Se acaba el huachicol arriba y abajo. ¿Qué ha sucedido? Hemos ido avanzando. Hubo sabotaje. Rompieron ductos para que nos quedáramos sin gasolina. Pero la gente se portó a la altura. Todavía se roban pipas, pero ya no las 800 diarias. Bajó 95 por ciento el robo en cinco meses. Nos ahorraremos 50 mil millones de pesos este año. ¿Es bueno o no es bueno acabar con la corrupción?”, expuso durante la gira para “levantar el servicio de salud pública que está en mal estado”.

Añadió que en “México había una élite que no pagaba impuestos. ¿Qué hicimos? Sencillo. Nuestro amo es el pueblo. Emití decreto para cancelar condonaciones de impuestos. Eso se terminó”.

“Quiero aprovechar para informarles a los habitantes de Coscomatepec, Veracruz, que ya inició la acción del Gobierno. Se están llevando a cabo todos los programas. Se van a cumplir todos los compromisos. No les vamos a fallar. No tengo preocupación mayor porque sé que no nos va a faltar el presupuesto. El problema de México no es la falta de presupuesto. El problema es la corrupción. Es como cuando se atiende un paciente que está enfermo, lo primero que se hace es un diagnóstico. Nosotros ya tenemos un diagnóstico muy preciso con todo el conocimiento de años, de experiencia, las evidencias. Ya sabemos que el principal problema de México es la corrupción. Ya tomamos la decisión de acabar con la corrupción”, dijo.

“Llegamos de México a Tuxtla en avión comercial. Ya no hay avión presidencial. ¿Como usar el avión de lujo? Hay mucha pobreza en México. Ningún funcionario puede usar avión ni helicóptero privado. Usaban helicópteros para ir a jugar golf. Llegué en vuelo de Interjet de la Ciudad de México a Tuxtla, y de ahí por tierra. Fuimos a dormir a Matías Romero. Todo por tierra. Por tierra nos vamos a regresar. Así es como nos damos cuenta cómo están los caminos”, señaló.

Dijo que son otros tiempos. “No es un cambio cosmético. No es maquillaje. No es cambio de Gobierno; es cambio de régimen. Haremos un Gobierno austero”.