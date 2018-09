AMLO me asusta, pero me gusta: Kate del Castillo

La actriz promociona el estreno de la segunda temporada de Ingobernable, que inicia el viernes

Noroeste / Redacción

Muy parecida a la ficción es la vida real de Kate del Castillo, quien en Ingobernable, que inicia la segunda temporada este viernes, la actriz huye de ciertos políticos.

Legalmente, nadie la persigue, ya que el año pasado la PGR -que la buscaba por haberse reunido con Joaquín "El Chapo” Guzmán en 2015- desestimó la investigación.

En un hotel de Beverly Hills, Kate es entrevistada por un diario nacional, al que expresa que no se fía, y que volverá al país hasta diciembre.

"Quería regresar (a México) y podía, pero mis abogados me dijeron que no hasta tener más garantías. Hasta que no se vaya este presidente (Enrique Peña Nieto) porque no confío en el gobierno”, comentó.

En Ingobernable, que inicia este viernes por Netflix, interpreta nuevamente a Emilia Urquiza, la esposa de un presidente ficticio que, tras ser acusada de asesinarlo, será capturada y amenazada para hacer valer la versión del gobierno.

De la primera temporada de la serie, que se dio cuando el gobierno abrió la investigación por su encuentro con el narcotraficante, no recuerda mucho, dice Kate, de acuerdo al diario mexicano.

"De la primera ya ni me acuerdo. Porque pasé como de noche, estaba tan afectada emocionalmente por todo lo que pasaba, que no me acuerdo de mucho, no la pude disfrutar tanto como disfruté esta segunda. Ahora estaba entera, con mucha emoción y ganas, y la disfruté, como no tienes idea", relató. "Obviamente yo ya veía las cosas desde otra perspectiva, ya podía reír, hacer analogías con el personaje sin que me afectara. Y ahorita me siento súper entera, muy emocionada”.

VIVIR EN MÉXICO, PARA VIBRARLO

Kate platicó que no sabe cómo está México, y lo que sabe de este país es por su familia.

"Pues es que tendría que estar en México para vibrarlo bien, tengo 18 años de no vivir en México (tres que no visita el país). No sé ni de restaurantes, la última vez que fui había puentes en todas partes y dije: ‘En qué momento’. Obviamente tengo familia y amigos que me dicen cómo está la gente, pregunto porque me interesa.

"Creo que en México hubo un momento de miedo, pero ahorita está empezando a haber esperanza. De decir: ‘¡Uf, creo que ahora sí se viene un verdadero cambio en México!’ Vamos a ver si es cierto, porque también hay que ponerle con todo a este señor (Andrés Manuel López Obrador). Decir: ‘¿Tú eres el verdadero cambio? ¡Ahora cambia!’ Hay que estar sobres de él, así tiene que ser".

Habló de Andrés Manuel López Obrador, de lo que espera como presidente, de sus propuestas...

"No tengo opinión al respecto porque no he escuchado su discurso, no he estado muy al pendiente y no quisiera decir algo que no deba. Sí puedo decir que me gusta, pero me asusta, pero prefiero que me asuste a que estemos como pazguatos, a que volvamos otra vez a tenernos que agachar con seis años más de lo mismo. No, algo que nos despierte y digamos: ‘Oh no, te vamos a exigir, te vamos a exigir el doble a ti y a tu partido (Morena) que llega por primera vez’”.