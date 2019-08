AMLO niega el retiro de recursos a la Olimpiada de MatemÃ¡ticas

AMLO niega el retiro de recursos a la Olimpiada de Matemáticas

Que sus adversarios se la pasan inventando cosas, dice el Presidente

12/08/2019 | 10:10 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, negó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) haya retirado el apoyo económico a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) para la segunda mitad de 2019, como se denunció ayer.

“No es cierto”, respondió a una reportera que le preguntó sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina.

Cuando le cuestionó de dónde consideraba que salía la información sobre el presunto retiro de recursos, el mandatario señaló que se trata de sus “adversarios”, quienes, acusó, “se la pasan inventando cosas”.

“Ya hasta me da flojera, la verdad. No hay ningún problema. No se van a quedar sin recursos. Hace poco nos pidieron recursos para participar en un seminario internacional el China para jóvenes talentos”, dijo desde Palacio Nacional.

Respecto a dicho seminario, López Obrador informó que le pidió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, que se hiciera cargo de brindar este apoyo.

“Lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas. Todo el apoyo se quedaba en estas instituciones, y ahora ya no se entregan los fondos a todas estas oficinas que fueron creando y se apoya de forma directa”, Finalizó.

DENUNCIAN EL RETIRO DE APOYOS

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) informó ayer que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) retiró el apoyo económico para la segunda mitad de 2019.

En un comunicado, la OMM explicó que el pasado 5 de agosto el Consejo le notificó que para el segundo semestre de este año no se les daría “más apoyos” y que estaba “en duda” para el 2020.

“Esta respuesta pone en riesgo la continuidad de un proyecto que lleva 33 años, un proyecto que en los últimos años ha dado muy buenos resultados”, consideró la OMM.

Por ello, buscarán un diálogo directo con el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para que puedan continuar con su proyecto y que los estudiantes tengan la certeza de poder participar en el 33 Concurso Nacional de la OMM, que se realizará en noviembre.

La OMM escribió en su cuenta de Twitter que se trata de la primera vez que el Conacyt no los apoya en más de 15 años.

Ésta es la mejor participación mexicana en esta competencia.

“No importa el alcance que tiene la OMM actualmente (más de 500,000 alumnos), no importa que organicemos dos concursos nacionales al año, no importa los resultados de los niños este año (y de los últimos años) en competencias internacionales”, publicó.

El pasado 6 de agosto, durante su participación en la International Mathematics Competition (IMC), el equipo mexicano obtuvo dos medallas de oro, dos de plata, cuatro de bronce.

En la competencia que se realizó en Durbán, Sudáfrica, los integrantes de México Secundaria obtuvieron una medalla de oro y una de bronce en la prueba por equipos. Además, en la individual ganaron otra de oro, dos de plata, tres de bronce y dos menciones honoríficas.

Agradecieron al cineasta Guillermo del Toro por el apoyo que les brindó.