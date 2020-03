AMLO niega fotografía con ‘El Guano’; dice que Calderón podría ofrecer disculpas por tuit

El Presidente de la República asegura que no le importa que se difundan mentiras sobre tales temas, porque, dijo, ‘la gente sabe distinguir’

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes 31 de marzo, haber sido fotografiado junto a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo, “El Chapo”, aunque aseguró que no le importa que se difundan mentiras sobre tales temas, porque, dijo, "la gente sabe distinguir".

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró que el hombre de la foto es un médico cirujano que labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y no el hermano del ex líder del Cártel de Sinaloa, tal como lo sugirió ayer lunes 30 de marzo el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

¿Quién es la persona que está atrás del presidente? pic.twitter.com/uIO9cZo8Hz — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 30, 2020

"Escribió en Twitter que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del Seguro. Pero a lo mejor hoy ofrece disculpas [Calderón Hinojosa]. Pero eso no importa porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos", expresó el político tabasqueño.

La noche de ayer lunes 30 de marzo, Calderón Hinojosa tuiteó que la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del presidente López Obrador, le indicó que la persona de la foto es un médico es un médico de Villa Unión.

"Le agradezco la respuesta”, respondió el ex mandatario nacional.

Por otra parte, López Obrador sostuvo que nunca le ha contestado a Calderón Hinojosa, luego de que un reportero le cuestionó sobre su presunta ausencia durante la contingencia por la influenza AH1N1 en México, ocurrida en 2009.

"No me quiero meter ya en eso, nunca me he metido a contestarle al presidente Calderón, es un asunto que él tiene que valorar, todos estamos obligados a actuar de manera responsable y a no mentir, sobre todo no mentir, no robar, no traicionar al pueblo", indicó el mandatario nacional.

"Todos debemos autolimitarnos, más quien ya tuvo la oportunidad de servir, entonces, es mejor convocar a la responsabilidad, a serenarnos, a tranquilizarnos que el debate sea en el terreno de las ideas con argumentos, sin noticias falsas, hablando con la verdad siempre, y respeto, para que no haya problemas mayores, eso es lo que puedo comentar", indicó López Obrador.

Después de que el presidente saludó el pasado domingo 29 de marzo a María Consuelo Loera Pérez, madre de alias “El Chapo” -en la comunidad de La Tuna, el municipio de Badiraguato, Sinaloa-, el ex mandatario Calderón Hinojosa difundió en su cuenta de la red social Twitter, una imagen de una de las personas que iba en la comitiva presidencial.

Ello porque diversos usuarios de redes sociales especularon que dicha persona -que sale en una fotografía al lado del titular del Poder Ejecutivo Federal- era Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", hermano del ex líder del Cártel de Sinaloa, ahora preso en Estados Unidos.

La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República respondió que el hombre de la imagen, es en realidad un médico cirujano adscrito al Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán.

Este medio corroboró dicha información en el portal del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, donde se constata que Edgar Heriberto "N" cuenta con la cédula profesional número 5736111, año de expedición 2008, por haber cursado la Licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El doctor del IMSS acudió a la gira por la comunidad de La Tuna, municipio de Badiraguato, acompañando a la comitiva local que recibió al Presidente de la República, con el objetivo de atender cualquier situación de emergencia que se pudiera haber presentado durante la gira por la sierra sinaloense.