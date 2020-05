AMLO niega que MÃ©xico tenga la mayor letalidad de Covid-19 en LatinoamÃ©rica

AMLO niega que México tenga la mayor letalidad de Covid-19 en Latinoamérica

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que México sea el País con mayor letalidad en América Latina a causa del coronavirus SARS-CoV-2, y aseveró que hay manera de comprobarlo, ello a pesar de que los datos son de la Universidad Johns Hopkins, con sede en Estados Unidos.

"Es una noticia del periódico Reforma, que está compitiendo con El Universal para ver cuál es más amarillista. Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen y hay manera de demostrarlo, es más, lo dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de la pérdida de vidas humanas", indicó el titular del Poder Ejecutivo federal, durante su conferencia de prensa matutina.

"Sin embargo son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con sentimientos de la gente emociones, entonces están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas", agregó el mandatario nacional.

"Decir que México es primer lugar de letalidad en América Latina es una falsedad y nada más lo único que recomendaría es que con datos de la [Organización Mundial de la Salud] OMS se revisara cuántas defunciones han habido en países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina, es una fórmula relativamente sencilla", abundó el político tabasqueño.

"Ojalá y cambien de parecer porque la verdad es diario, un día sí y el otro también con esas notas, sin apego a la verdad y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación, quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, injusticias, privilegios", insistió López Obrador.

"Pero se debe entender que estamos aquí porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña, dijimos se acaba la corrupción se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos a portarnos bien", señaló el mandatario nacional.

"No quiero estar señalando siempre al Universal y al Reforma, ojalá y los convoco a que depongan esa actitud porque si no sí me veo obligado, no es que les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos. No tengo enemigos, ni quiero tenerlos, pero como presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo, existe el derecho del pueblo a la información", advirtió.

"Entonces si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra, pues es vivir en la confusión, en un mundo enrarecido, esto no es bueno, ya de por si es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como ésta, los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores, además mintiendo, ojalá haya un cambio de actitud", destacó el presidente.

Antes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó que se ha "estabilizado" la mortalidad a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y reiteró que la curva de contagios "se ha aplanado".

El funcionario federal explicó que, según con el registro de muertes, durante la última semana "ha habido una estabilidad en la mortalidad" en el país.

Además, reiteró que respecto al avance de casos acumulados por el Covid-19, "hemos tenido algunos días, como en las últimas 24 horas, donde se incrementó un 3.5 por ciento [la curva epidemiológica] que es el incremento más pequeño que hemos tenido hasta el momento".

López-Gatell Ramírez detalló que esto en números representan 2 mil 485 personas contagiadas en el último día, lo que es un incremento semejante en la última semana.

Asimismo, recordó que el aplanamiento de la curva se refiere al escenario que hubiera ocurrido en ausencia de intervenciones, como el distanciamiento social y la paralización de actividades no esenciales, que concluye en buena parte del país el 1 de junio.

El subsecretario de Salud federal aseveró que en México 71 mil 105 personas han sido confirmadas con el Covid-19 desde que se presentó el primer caso el 28 de febrero de este año, mientras que 14 mil tienen la forma activa de la enfermedad en los últimos 14 días y 7 mil 633 personas han muerto a causa del coronavirus.

LOS DATOS RECABADOS POR REFORMA

El diario Reforma publicó este martes que México es el país con mayor tasa de letalidad a causa del Covid-19 en América Latina, región considerada por la OMS como el actual epicentro de la pandemia.

Si se consideran las muertes por coronavirus respecto de los casos confirmados con la enfermedad, con una tasa de 10.7 por ciento, México reporta la mayor proporción en la región, incluso mayor que Brasil, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.