AMLO no acepta renuncia de Javier May, responsable del programa Sembrando Vida

Por 'diferencias', el funcionario habría presentado su dimisión al cargo de subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar

noroeste.com

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que no aceptó la renuncia de Javier May Rodríguez como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló que dicha renuncia fue originada por diferencias, ya que "eso existe mucho al interior del Gobierno, como existe en las familias. Parte de mi trabajo también es la conciliación", dijo.

"Sí, presentó su renuncia, pero no se la acepté [...] Yo siempre he dicho que el mejor gabinete en la historia de México, fue el gabinete del Presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor que ese, como también no ha habido una prensa tan libre, tan patriota, tan inteligente como esa", respondió el político tabasqueño ante cuestionamientos de la prensa.

May Rodríguez renunció el lunes 2 de marzo a su cargo como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, que tiene bajo su responsabilidad el programa Sembrando Vida, a través del cual se reparten apoyos económicos a productores de 19 estados del país.

En una circular dirigida al personal del programa, el ahora ex funcionario federal aseguró que “no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación, ya que, según May Rodríguez, la Secretaría del Bienestar abrogó de forma unilateral las facultades requeridas para operar Sembrando Vida.

“Comunico a ustedes que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al Presidente de la República al encargo que me encomendó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y con ello a la coordinación del programa Sembrando Vida y al programa de Emergencia Social de la Frontera Sur”, señaló el también senador con licencia.

“Una vez que la Secretaria de Bienestar ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa, no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”, decía el mensaje de el ex funcionario federal, que tenía copia dirigida a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Bienestar.

“Soy consciente que éste primer periodo ha sido muy intenso y por ello reconozco su invaluable colaboración y confianza durante el tiempo que estuve al frente del Programa […] Los retos que tiene el programa requerirán de cada uno de ustedes mantener un trabajo eficaz y comprometido, y seguir colaborando con la sensibilidad y la responsabilidad que han mostrado hasta ahora”, añadió en la circular.

La renuncia del subsecretaria se dio luego de que el pasado domingo 1 de marzo, el Presidente López Obrador recibió reclamos en Macuspana, Tabasco, de donde es originario, cuando preguntó a los habitantes si les estaban llegando los apoyos del Gobierno Federal, a lo que contestaran que no.

Por otra parte, aunque la Secretaría de Bienestar anunció que el 28 de febrero saldrían las reglas de operación del programa Sembrando Vida, esto no ocurrió. En cambio se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se retiraron atribuciones de operación del programa al subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.

“Se abroga el diverso por el que se delega en el servidor público de la Secretaría de Bienestar” las facultades para la operación del programa Sembrando Vida, que se publicó el 21 de enero de 2019, indicaba lo publicado en el DOF.

El acuerdo explicó que en el artículo cuarto del reglamento interior de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dispone que corresponde al titular de la Secretaría, “el trámite y resolución de los asuntos de su competencia”.

El programa Sembrando Vida cuenta este 2020 con un presupuesto de 28 mil millones de pesos, casi el doble de lo que ejerció durante 2019, cuanto dispuso de 13 mil 472 millones de pesos. Sin embargo, el año pasado tampoco no se publicaron reglas de operación del programa, y sólo hubo lineamientos.

La mañana del lunes 2 marzo, May Rodríguez modificó su perfil de la red social Twitter y colocó una imagen suya como senador de la República por Tabasco, cargo al que solicitó licencia para asumir funciones en la Secretaría del Bienestar.

El funcionario federal se ha desempeñado como diputado local de Tabasco y como alcalde de Comalcalco, en dos ocasiones. Es senador electo por el principio de mayoría relativa y es militante del partido Morena.

- Con información de Reforma, La Razón y La Jornada.