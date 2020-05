AMLO no comparte predicciÃ³n del Banxico de que el PIB caerÃ¡ hasta 8.8% este 2020

AMLO no comparte predicción del Banxico de que el PIB caerá hasta 8.8% este 2020

El titular del Poder Ejecutivo federal reconoció que algunos inversionistas han sacado sus fondos de México y los llevan a otros países

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que respeta la autonomía del Banco de México, pero que discrepa de su pronósticos de una caída del Producto Interno Bruto de hasta 8.8 por ciento para este año.

"Somos respetuosos de las proyecciones del Banco de México, nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto [...] los pronósticos del Banco de México no los compartimos, pero somos respetuosos de la autonomía del Banco de México", señaló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo federal reconoció que algunos inversionistas han sacado sus fondos de México y los llevan a otros países. Sin embargo, el político tabasqueño dijo que el peso mexicano ha resistido la crisis mundial, moneda que llegó a estar en el primer lugar entre que más se apreciaron con relación al dólar.

"Se debe a que con la crisis mundial los que invierten, sobre todo los fondos de inversión buscan mayor protección para su dinero, y por eso cambian el destino de sus inversiones o sacan inversiones de países emergentes a países como Estados Unidos, Japón, van a refugiarse en dólares, en yenes, esto ha venido sucediendo", detalló el Presidente.

"Cuando es el momento más crítico de la pandemia y todas las monedas se devalúan, quedan muy pocas sin devaluarse, pues también se deprecia el peso, llega a 25 pesos por dólar y poco a poco se ha venido apreciando está a 22.30", agregó el mandatario nacional.

"No canto victoria todavía, toco madera, pero desde que estamos en el gobierno a pesar de la pandemia de la crisis mundial la depreciación del peso ese 10 por ciento, llegamos a estar en más de 20, 25 ahora nada más es 10 por ciento desde que llegamos [...] Traíamos un colchón que nos ayudó a enfrentar la crisis", explicó López Obrador.

El Presidente añadió que el Producto Interno Bruto no se dejará de medir, "porque es un indicador utilizado en el mundo, sino tener parámetros de bienestar, porque no sólo es crecer. Si no les gusta [a los opositores], no hay ningún problema, pero hasta los creadores del PIB niegan que sea correcto".

El impacto por la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) podría generar una contracción del PIB mexicano, de entre 4.6 y hasta 8.8 por ciento este año, así como una caída del empleo de hasta un millón 400 mil puestos formales, según lo previó la Junta de Gobierno del BANXICO durante la presentación de su Informe Trimestral enero-marzo 2020.

El Banco central planteó tres escenarios para el comportamiento de la economía mexicana, el primero, de afectación tipo V, cuando los daños económicos -provocados tanto por la debilidad de la demanda externa causada por la pandemia como por una menor producción de diversos sectores de actividad en cumplimiento de las medidas de distanciamiento social- se concentran en el primer semestre del año.

Posteriormente, el BANXICO supone una recuperación relativamente rápida de la actividad económica mexicana, que persistiría a principios de 2021, normalizándose el ritmo de crecimiento de la actividad en el resto del tiempo, lo que resultaría en una contracción del PIB de 4.6 por ciento en 2020 y una expansión del 4 por ciento en 2021.

En el escenario tipo V profunda, las afectaciones a la actividad económica son más intensas y se extenderían al tercer trimestre del año, para luego presentar una reactivación hacia el cierre del año y durante 2021. Bajo los supuestos de este escenario previsto por el Banco central, ello daría lugar a una caída del PIB de 8.8 por ciento en 2020 y un crecimiento de 4.1 por ciento en 2021.

Finalmente, en el escenario de afectación tipo U profunda, la debilidad de la actividad económica causada por el choque en el primer semestre de 2020 se extiendería durante el resto del año, seguido de una recuperación lenta durante 2021. Ello ocasionaría un retroceso del PIB de 8.3 por ciento en 2020 y una disminución adicional de 0.5 por ciento en 2021.

Respecto al empleo, el BANXICO destacó que la incertidumbre en torno a las previsiones de crecimiento se traduce, también, en incertidumbre respecto de las expectativas para la variación del número de puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así, durante 2020 podría observarse una variación negativa de entre 800 mil y un millón 400 mil puestos de trabajo formales, en tanto que para 2021 se podría presentar una caída de entre 200 mil y 400 mil empleos, según lo previó el Banco central.

“El hecho de que la evolución de la pandemia aún está en proceso tanto a nivel global como nacional genera un alto grado de incertidumbre para cualquier proyección de la actividad económica de México. En particular, aún es incierta la duración y profundidad de la pandemia, tanto en México, como en otros países”, señaló el Banxico.

“Ello, a su vez, implica incertidumbre sobre la duración y severidad de las medidas de contención y de distanciamiento social que será necesario adoptar y mantener. Además, incluso ante el eventual relajamiento o levantamiento de muchas de las medidas de contención, existen riesgos de brotes adicionales y se desconoce cuándo podría haber un tratamiento efectivo o vacuna disponible”, abundó el Banco de México.