AMLO no escuchÃ³ a los empresarios: IP sobre informe del Presidente

AMLO no escuchó a los empresarios: IP sobre informe del Presidente

Diego Castro Blanco lamentó que en su discurso de hoy Andrés Manuel López Obrador no apoyara en mayor medida a la Iniciativa Privada, sobre todo, en lo que a la prórroga de impuestos se refiere

Antonio Olazábal

En su discurso de hoy Andrés Manuel López Obrador dejó claro que no escuchó las necesidades del sector empresarial, lamentó Diego Castro Blanco.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo en Culiacán detalló que el mensaje del Presidente de la República fue continuista, ya que abundó sobre todo en el tema de los programas sociales, si bien, vio positivo que el discurso sea optimista, criticó que no se abundara en mayor medida cómo se apoyará a la IP.

"Fue in informe de optimismo de parte del Presidente de que vamos a poder salir pronto de esta emergencia sanitaria, pero el mensaje fue más en torno a los programas sociales que ha venido anunciando, es un informe continuista de lo que él viene ejerciendo a la ayuda a esos programas sociales", señaló.

"Anunció incrementos sustantivos a esos programas, en ese sentido fue muy enfático en avanzar sustantivamente, pero en la parte de lo que esperábamos las organizaciones empresariales, organismos que le habíamos hecho peticiones y habíamos hecho una serie de planteamientos, ahí sí nos quedó a deber, fue muy poco lo que realmente anunció", agregó.

El empresario esperaba un mensaje de apoyo al sector empresarial, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que son mayoría en el país y las más vulnerables.

"Los apoyos en financiamiento tal vez haya puesto algunos planteamientos, pero en apoyos fiscales, de todo lo que le planteamos, pues no nos escuchó realmente, no dio una respuesta satisfactoria, creo que esperábamos que al menos nos escuchara en algunos planteamientos, porque al dejar las empresas de tener ingresos, sin ventas y con gastos fijos y tener que pagar la nómina en términos de salario integral todo este mes, pues no vamos a poder sortear las PIMES que son la mayoría de las empresas del país", mencionó.

"Para poder cubrir esta situación pues hay que recurrir al endeudamiento y que no es tan fácil y oportuno de acuerdo a las necesidades, entonces, sí esperábamos nosotros una mayor atención al planteamiento que habíamos hecho con el apoyarnos con el diferir impuestos", añadió.

Castro Blanco sostuvo que tendrán que idear opciones para poder salir adelante sin tener que despedir a nadie; es prioridad, no sólo del Gobierno, sino de los empresarios, mantener sus plantillas labores.

"La verdad vemos que fuimos muy poco escuchado y muy baja la respuesta a esos planteamientos, por lo que vamos a sortear un panorama difícil de liquidez, y pues esperemos en los próximos días analizar más de fondo esos planteamientos, ver hasta donde llega la situación", explicó.